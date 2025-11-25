Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025

Μια ξεχωριστή εκδήλωση ετοιμάζει η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα στο Dia Noche στον Άλιμο.

Άτομα που ξεχώρισαν κι ενέπνευσαν για το σθένος τους όπως ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο στα 13 του χρονια, πρόσωπα που ξεπέρασαν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους για να τηρήσουν μια υπόσχεση, ανθρωποι που έβαλαν τους συνανθρώπους τους πανω απο τον εαυτό τους ρισκάροντας τη ζωή τους, οι οποίοι αποτέλεσαν φάρο σε σκοτεινές στιγμές κι άνοιξαν δρόμο εκεί οπου υπήρχε αδιέξοδος, τους αξίζουν συγχαρητήρια και μια εκδήλωση τιμής και αγάπης.

Την ξεχωριστή γιορτή παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι/παρουσιαστές Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου μαζι με τον πρόεδρο της Ένωσης Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 18:00.

Dia Noche, Λεωφόρος Ποσειδώνος 18, Άλιμος 17455.