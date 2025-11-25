Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025

Παρουσιάζουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 00:30 Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;
25.11.25 , 23:35 Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»
25.11.25 , 23:27 Μάιλι Σάιρους: Έγινε 33 ετών κι αυτή είναι η μοναδική ευχή που έκανε!
25.11.25 , 23:13 Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα
25.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποιον έβγαλε για δεύτερο μονομάχο ο Γιώργος;
25.11.25 , 22:57 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
25.11.25 , 22:19 Έφηβος κρεμόταν από γερανό για 7 ώρες - Βίντεο από τη δραματική διάσωση
25.11.25 , 22:18 Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025
25.11.25 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
25.11.25 , 22:10 Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!
25.11.25 , 22:08 Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» της Trendyol με την Gruppo Paparazzi
25.11.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
25.11.25 , 21:34 Κλήρωση Eurojackpot 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
25.11.25 , 21:34 Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης
Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»
Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Βραβεία Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξεχωριστή εκδήλωση ετοιμάζει η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα στο Dia Noche στον Άλιμο.

Άτομα που ξεχώρισαν κι ενέπνευσαν για το σθένος τους όπως ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο στα 13 του χρονια, πρόσωπα που ξεπέρασαν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους για να τηρήσουν μια υπόσχεση, ανθρωποι που έβαλαν τους συνανθρώπους τους πανω απο τον εαυτό τους ρισκάροντας τη ζωή τους, οι οποίοι αποτέλεσαν φάρο σε σκοτεινές στιγμές κι άνοιξαν δρόμο εκεί οπου υπήρχε αδιέξοδος, τους αξίζουν συγχαρητήρια και μια εκδήλωση τιμής και αγάπης.

Την ξεχωριστή  γιορτή  παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι/παρουσιαστές Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου μαζι με τον πρόεδρο της Ένωσης Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 18:00

Dia Noche, Λεωφόρος Ποσειδώνος 18, Άλιμος 17455.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ
 |
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΛΗΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top