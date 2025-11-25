Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!

Η ένταση κορυφώθηκε στο επεισόδιο της Φάρμας 2025 με μια ακόμα σκληρή και απαιτητική Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου ο Γιώργος απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί οι συμπαίκτες του τον αποκαλούν «κύριο 7 στα 7».

Δες τη ΦΑΡΜΑ

Η δοκιμασία είχε ένταση από το πρώτο κιόλας λεπτό. «Μεγάλος Τελικός και Δοκιμασία με Γιώργο, Ανδρέα και Δημήτρη», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, βάζοντας τους farmers στο κλίμα ότι πρόκειται για μια καθοριστική μάχη. Το τρίο των παικτών –«Γιώργος, Ανδρέας και Δημήτρης ή αλλιώς Κρήτη, Μυτιλήνη, Γιάννενα»– μπήκε αποφασισμένο. Οι στόχοι έπεφταν διαδοχικά, τα επιφωνήματα στήριξης έδιναν και έπαιρναν, και το σκορ ανέβαινε δραματικά!

Ο Γιώργος έδειξε από νωρίς ότι έχει τον έλεγχο. Παρότι όλοι βρήκαν στόχους, εκείνος κατάφερε να προηγηθεί, φτάνοντας πρώτος στους πέντε. Το ζητούμενο για την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ήταν το πολυπόθητο τρίποντο, με την αγωνία να κορυφώνεται: «Το μόνο που μου λείπει από τον Γιώργο για να κερδίσει τη δοκιμασία, είναι το τρίποντο». Την ίδια στιγμή όμως ο Ανδρέας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. «Ο Ανδρέας δεν έχει πει τελευταία του λέξη, το αποδεικνύει…», ακούστηκε, καθώς συνέχιζε να πιέζει μέχρι τέλους.

Ο Γιώργος κέρδσισε την ατομική ασυλία

Παρά την αντίσταση των αντιπάλων του, ο Γιώργος έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί: ολοκλήρωσε το challenge, κέρδισε την Ατομική Ασυλία, αλλά και το κρίσιμο πλεονέκτημα να υποδείξει τον αντίπαλο του Βασίλη, ο οποίος είναι ο πρώτος μονομάχος. Χαρακτηριστική η φράση του Βασίλη: «It is what it is. Πρώτη φορά στον Αχυρώνα... Κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Χθες, στο επεισόδιο της Δευτέρας, αποχώρησε η Βαλεντίνα Σπέντζα, εξαιτίας της χαμηλής επίδοσής της στη δοκιμασία. Η Ζωή Τράπαλη ήταν εκείνη που πήρε την ασυλία και αποφάσισε να δώσει στη Κωνσταντίνα Φυλακτάκη την ευκαιρία που ζητούσε εδώ και καιρό: να αναμετρηθεί με τη Βαλεντίνα. Η Κωνσταντίνα τελικά επικράτησε, με τη Βαλεντίνα να αποχωρεί συγκινημένη, έχοντας ζήσει –όπως αναφέρει το δελτίο τύπου– «μοναδικές εμπειρίες, αλλά και ξεχωριστούς ανθρώπους».

Στο σημερινό επεισόδιο (25/11), οι εντάσεις συνεχίζονται. Μετά την ένωση, η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολη για όλους και η νέα δοκιμασία, αυτή της σφεντόνας, καλεί τους farmers να αποδείξουν «ποιος είναι πιο δυνατός στον στόχο». Και φυσικά, ακολουθεί η νέα Μονομαχία Αποχώρησης που θα μειώσει τους παίκτες από 9 σε 8.