Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!

Θα διαλέξει τον αντίπαλο του Βασίλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 00:30 Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;
25.11.25 , 23:35 Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»
25.11.25 , 23:27 Μάιλι Σάιρους: Έγινε 33 ετών κι αυτή είναι η μοναδική ευχή που έκανε!
25.11.25 , 23:13 Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα
25.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποιον έβγαλε για δεύτερο μονομάχο ο Γιώργος;
25.11.25 , 22:57 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
25.11.25 , 22:19 Έφηβος κρεμόταν από γερανό για 7 ώρες - Βίντεο από τη δραματική διάσωση
25.11.25 , 22:18 Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025
25.11.25 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
25.11.25 , 22:10 Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!
25.11.25 , 22:08 Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» της Trendyol με την Gruppo Paparazzi
25.11.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
25.11.25 , 21:34 Κλήρωση Eurojackpot 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
25.11.25 , 21:34 Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης
Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»
Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 25.11.25, 17:53
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ένταση κορυφώθηκε στο επεισόδιο της Φάρμας 2025 με μια ακόμα σκληρή και απαιτητική Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου ο Γιώργος απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί οι συμπαίκτες του τον αποκαλούν «κύριο 7 στα 7»

Δες τη ΦΑΡΜΑ

Η δοκιμασία είχε ένταση από το πρώτο κιόλας λεπτό. «Μεγάλος Τελικός και Δοκιμασία με Γιώργο, Ανδρέα και Δημήτρη», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, βάζοντας τους farmers στο κλίμα ότι πρόκειται για μια καθοριστική μάχη. Το τρίο των παικτών –«Γιώργος, Ανδρέας και Δημήτρης ή αλλιώς Κρήτη, Μυτιλήνη, Γιάννενα»– μπήκε αποφασισμένο. Οι στόχοι έπεφταν διαδοχικά, τα επιφωνήματα στήριξης έδιναν και έπαιρναν, και το σκορ ανέβαινε δραματικά!

ΦΑΡΜΑ

Ο Γιώργος έδειξε από νωρίς ότι έχει τον έλεγχο. Παρότι όλοι βρήκαν στόχους, εκείνος κατάφερε να προηγηθεί, φτάνοντας πρώτος στους πέντε. Το ζητούμενο για την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ήταν το πολυπόθητο τρίποντο, με την αγωνία να κορυφώνεται: «Το μόνο που μου λείπει από τον Γιώργο για να κερδίσει τη δοκιμασία, είναι το τρίποντο». Την ίδια στιγμή όμως ο Ανδρέας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. «Ο Ανδρέας δεν έχει πει τελευταία του λέξη, το αποδεικνύει…», ακούστηκε, καθώς συνέχιζε να πιέζει μέχρι τέλους.

φαρμα

Ο Γιώργος κέρδσισε την ατομική ασυλία

Παρά την αντίσταση των αντιπάλων του, ο Γιώργος έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί: ολοκλήρωσε το challenge, κέρδισε την Ατομική Ασυλία, αλλά και το κρίσιμο πλεονέκτημα να υποδείξει τον αντίπαλο του Βασίλη, ο οποίος είναι ο πρώτος μονομάχος. Χαρακτηριστική η φράση του Βασίλη: «It is what it is. Πρώτη φορά στον Αχυρώνα... Κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»

Χθες, στο επεισόδιο της Δευτέρας, αποχώρησε η Βαλεντίνα Σπέντζα, εξαιτίας της χαμηλής επίδοσής της στη δοκιμασία. Η Ζωή Τράπαλη ήταν εκείνη που πήρε την ασυλία και αποφάσισε να δώσει στη Κωνσταντίνα Φυλακτάκη την ευκαιρία που ζητούσε εδώ και καιρό: να αναμετρηθεί με τη Βαλεντίνα. Η Κωνσταντίνα τελικά επικράτησε, με τη Βαλεντίνα να αποχωρεί συγκινημένη, έχοντας ζήσει –όπως αναφέρει το δελτίο τύπου– «μοναδικές εμπειρίες, αλλά και ξεχωριστούς ανθρώπους».

Στο σημερινό επεισόδιο (25/11), οι εντάσεις συνεχίζονται. Μετά την ένωση, η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολη για όλους και η νέα δοκιμασία, αυτή της σφεντόνας, καλεί τους farmers να αποδείξουν «ποιος είναι πιο δυνατός στον στόχο». Και φυσικά, ακολουθεί η νέα Μονομαχία Αποχώρησης που θα μειώσει τους παίκτες από 9 σε 8.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top