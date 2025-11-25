Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»

Άναψαν τα αίματα μεταξύ Δημήτρη και Βάγγου στον αχυρώνα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 00:30 Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;
25.11.25 , 23:35 Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»
25.11.25 , 23:27 Μάιλι Σάιρους: Έγινε 33 ετών κι αυτή είναι η μοναδική ευχή που έκανε!
25.11.25 , 23:13 Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα
25.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποιον έβγαλε για δεύτερο μονομάχο ο Γιώργος;
25.11.25 , 22:57 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
25.11.25 , 22:19 Έφηβος κρεμόταν από γερανό για 7 ώρες - Βίντεο από τη δραματική διάσωση
25.11.25 , 22:18 Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025
25.11.25 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
25.11.25 , 22:10 Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!
25.11.25 , 22:08 Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» της Trendyol με την Gruppo Paparazzi
25.11.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
25.11.25 , 21:34 Κλήρωση Eurojackpot 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
25.11.25 , 21:34 Τότσικας σε Ρέβη: «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Βραβεία ζωής για τους ήρωες της καθημερινότητας που ξεχώρισαν το 2025
Σαλαμίνα:  Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μονομαχία μεταξύ Βάγγου και Βασίλη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο έντονες και εκρηκτικές στιγμές της φετινής Φάρμας. Το κλίμα ήταν έντονο από νωρίς, με τους συμπαίκτες από τον εξώστη να φωνάζουν ρυθμικά και να στηρίζουν τους δύο μονομάχους, καθώς το σκορ ήταν συνεχώς... ντέρμπι! «Τρία ο ένας, τρία ο άλλος! Και δύο καρφιά για τον καθένα σχεδόν στο ίδιο σημείο!».

Δες τη Φάρμα

Η Ναταλία δε σταμάτησε να ενθαρρύνει τον Βάγγο: «Μπράβο Βάγκο, το έχεις, συνέχισε Βάγκο», γεγονός που –όπως παραδέχτηκε ο ίδιος– του έδινε δύναμη την ώρα που ένιωθε ότι κουραζόταν.

Το παιχνίδι ήταν σκληρό με συνεχή πίεση από τον χρόνο: «Σφυριά, σφυριά θα πάει. Τέσσερα, τέσσερα. Τελευταίο καρφί και για τους δύο. Σχεδόν στο ίδιο σημείο».

Όταν έφτασαν στο πριόνι, η ένταση κορυφώθηκε. Ο Βασίλης προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό, όμως ο Βάγγος είχε ήδη αρχίσει να ξεφεύγει.

Σε μια στιγμή απόλυτης φόρτισης, όταν κατάλαβε ότι νικά, ο Βάγγος –ξεσπώντας από την ένταση, την πίεση και τη συγκίνηση– πέταξε το πριόνι με όλη του τη δύναμη. Η κίνηση αυτή σόκαρε τους πάντες, ειδικά τον Δημήτρη, ο οποίος από τον εξώστη πετάχτηκε και του φώναξε: «Σιγά ρε, τι κάνεις μάγκα; Πετάς και το πριόνι;»

Αυτό άναψε φωτιές. Ο Βάγγος δεν απάντησε εκείνη τη στιγμή, όμως άλλοι παίκτες μπήκαν στην κουβέντα, δημιουργώντας ένταση.

ΦΑΡΜΑ

Ο Βάγγος πέταξε το πριόνι

Ο διάλογος ξέφυγε γρήγορα:

- «Εσύ γιατί μιλάς; Εσένα θα σου έρθει η ώρα αν δεν φύγεις σήμερα!»
- «Μιλήστε λίγο σαν τους ανθρώπους, για το Θεό!»

ΦΑΡΜΑ

Έξαλλος ο Δημήτρης με την κίνηση του Βάγγου

Ο καβγάς φούντωσε, με άλλους να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα πνεύματα. Ο Λευτέρης εξερράγη βλέποντας τον χαμό: «Ενώ τα παιδιά κάτω μονομαχούνε και δίνουν την ψυχή τους, να πει ο άλλος τη μ**&α του για να το παίξει καμπόσος… Λίγα λόγια, για το Θεό!».

Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!

H νίκη και το ξέσπασμα του Βάγγου

Παρά το hype, ο Βάγγος ολοκλήρωσε πρώτος. Κέρδισε δίκαια, με σταθερό ρυθμό, παρά τις στιγμές που έδειχνε να κουράζεται. Αυτό όμως που έμεινε ήταν το πώς η ψυχολογία του επηρεάστηκε, τόσο από τη στήριξη όσο κι από την πίεση: «Ελπίζω να μην ξαναεπιτρέψω στον εαυτό μου να αφεθώ σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτό που έγινε στον εξώστη.»

Κι ενώ ο καβγάς καταλάγιαζε, ο ίδιος τελείωσε με μία δήλωση γεμάτη ένταση, αποφασιστικότητα και θυμό: «Είχε μείνει λίγο ακόμα και το μόνο που θέλω είναι να πάρω τις ασυλίες και να τους καρφώνω όλους έναν έναν σαν τα καρφιά στον Αχυρώνα.»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top