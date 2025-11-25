Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»

Η μονομαχία μεταξύ Βάγγου και Βασίλη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο έντονες και εκρηκτικές στιγμές της φετινής Φάρμας. Το κλίμα ήταν έντονο από νωρίς, με τους συμπαίκτες από τον εξώστη να φωνάζουν ρυθμικά και να στηρίζουν τους δύο μονομάχους, καθώς το σκορ ήταν συνεχώς... ντέρμπι! «Τρία ο ένας, τρία ο άλλος! Και δύο καρφιά για τον καθένα σχεδόν στο ίδιο σημείο!».

Η Ναταλία δε σταμάτησε να ενθαρρύνει τον Βάγγο: «Μπράβο Βάγκο, το έχεις, συνέχισε Βάγκο», γεγονός που –όπως παραδέχτηκε ο ίδιος– του έδινε δύναμη την ώρα που ένιωθε ότι κουραζόταν.

Το παιχνίδι ήταν σκληρό με συνεχή πίεση από τον χρόνο: «Σφυριά, σφυριά θα πάει. Τέσσερα, τέσσερα. Τελευταίο καρφί και για τους δύο. Σχεδόν στο ίδιο σημείο».

Όταν έφτασαν στο πριόνι, η ένταση κορυφώθηκε. Ο Βασίλης προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό, όμως ο Βάγγος είχε ήδη αρχίσει να ξεφεύγει.

Σε μια στιγμή απόλυτης φόρτισης, όταν κατάλαβε ότι νικά, ο Βάγγος –ξεσπώντας από την ένταση, την πίεση και τη συγκίνηση– πέταξε το πριόνι με όλη του τη δύναμη. Η κίνηση αυτή σόκαρε τους πάντες, ειδικά τον Δημήτρη, ο οποίος από τον εξώστη πετάχτηκε και του φώναξε: «Σιγά ρε, τι κάνεις μάγκα; Πετάς και το πριόνι;»

Αυτό άναψε φωτιές. Ο Βάγγος δεν απάντησε εκείνη τη στιγμή, όμως άλλοι παίκτες μπήκαν στην κουβέντα, δημιουργώντας ένταση.

Ο Βάγγος πέταξε το πριόνι

Ο διάλογος ξέφυγε γρήγορα:

- «Εσύ γιατί μιλάς; Εσένα θα σου έρθει η ώρα αν δεν φύγεις σήμερα!»

- «Μιλήστε λίγο σαν τους ανθρώπους, για το Θεό!»

Έξαλλος ο Δημήτρης με την κίνηση του Βάγγου

Ο καβγάς φούντωσε, με άλλους να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα πνεύματα. Ο Λευτέρης εξερράγη βλέποντας τον χαμό: «Ενώ τα παιδιά κάτω μονομαχούνε και δίνουν την ψυχή τους, να πει ο άλλος τη μ**&α του για να το παίξει καμπόσος… Λίγα λόγια, για το Θεό!».

H νίκη και το ξέσπασμα του Βάγγου

Παρά το hype, ο Βάγγος ολοκλήρωσε πρώτος. Κέρδισε δίκαια, με σταθερό ρυθμό, παρά τις στιγμές που έδειχνε να κουράζεται. Αυτό όμως που έμεινε ήταν το πώς η ψυχολογία του επηρεάστηκε, τόσο από τη στήριξη όσο κι από την πίεση: «Ελπίζω να μην ξαναεπιτρέψω στον εαυτό μου να αφεθώ σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτό που έγινε στον εξώστη.»

Κι ενώ ο καβγάς καταλάγιαζε, ο ίδιος τελείωσε με μία δήλωση γεμάτη ένταση, αποφασιστικότητα και θυμό: «Είχε μείνει λίγο ακόμα και το μόνο που θέλω είναι να πάρω τις ασυλίες και να τους καρφώνω όλους έναν έναν σαν τα καρφιά στον Αχυρώνα.»