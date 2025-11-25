Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Πύργο, όταν 73χρονος οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που επιχειρούσε να ξεφορτώσει το όχημά του. Τα βαριά σίδερα που μετέφερε ξέφυγαν από τη θέση τους και τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές εικόνες του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 73χρονος έμπειρος επαγγελματίας και επιχειρηματίας της περιοχής, προσπαθούσε να λύσει τους ιμάντες που συγκρατούσαν το φορτίο. Την ώρα εκείνη, τα σίδερα κύλησαν με ορμή, πέφτοντας πάνω του. Ο άνδρας υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι λόγω της πτώσης.

Εργατικό ατύχημα στον Πύργο

Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με συναδέλφους του να τρέχουν να τον βοηθήσουν, επιχειρώντας απεγνωσμένα να τον απεγκλωβίσουν.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου». Εκεί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να τον σταθεροποιήσουν.

Back to Top