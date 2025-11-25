Μάιλι Σάιρους: Έγινε 33 ετών κι αυτή είναι η μοναδική ευχή που έκανε!

«Το μόνο που θέλω φέτος είναι…»

Μάιλι Σάιρους: Έγινε 33 ετών κι αυτή είναι η μοναδική ευχή που έκανε!
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βιντεοκλίπ του Flowers
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 33α γενέθλιά της γιόρτασε η Μάιλι Σάιρους και με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα θέλησε να μοιραστεί με τους χιλιάδες θαυμαστές της ανα τον κόσμο, μία προσωπική ανάρτηση.

Μάιλι Σάιρους: Έγινε 33 ετών κι αυτή είναι η μοναδική ευχή που έκανε!

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με την τούρτα της, ενώ αποκάλυψε τη μοναδική της ευχή που κάνει για τη ζωή της

Μάιλι Σάιρους: Αποκάλυψε πότε τελείωσε ο γάμος της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ

«Τα 33 μου ήδη λάμπουν χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά μου. Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. Σας αγαπώ όλους», έγραψε η Μάιλι Σάιρους κι όπως ήταν επόμενο οι fans της, τής ευχήθηκαν τα «Χρόνια πολλά».

Η ανάρτηση της Μάιλι Σάιρους

Ποια είναι η Μάιλι Σάιρους

Το πραγματικό όνομα της είναι Ντέστινι Χόουπ Σάιρους (Destiny Hope Cyrus) και γεννήθηκε το 1992. Είναι κόρη του τραγουδιστή Μπίλι Ρέι Σάιρους και της ηθοποιού-παραγωγού Τις Σάιρους.

Έγινε ευρέως γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Miley Stewart/Hannah Montana στην τηλεοπτική σειρά της Disney Χάνα Μοντάνα.

Δείτε το κλιπ του Wrecking Ball

Στην πορεία της καριέρας της, έχει εξελιχθεί και αναμορφωθεί καλλιτεχνικά, με τη δουλειά της να συνδυάζει συχνά επιρροές από την ποπ, ροκ και κάντρι μουσική.

Miley Cyrus: Η μητέρα της... έκλεψε τον σύντροφο της άλλης της κόρης!

Έχει κυκλοφορήσει επιτυχημένα άλμπουμ, όπως το Bangerz και το Endless Summer Vacation.

Ορισμένα από τα επιτυχημένα της τραγούδια είναι τα: Party in the U.S.A., Wrecking Ball, Midnight Sky και -φυσικά- το πιο πρόσφατο Flowers. Το τραγούδι αυτό έσπασε ρεκόρ streaming και της χάρισε δύο βραβεία Grammy το 2024. Συνολικά έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy. 

Μεγάλη επιτυχία της Μάιλι και το Midnight Sky

Συμπεριλήφθηκε δύο φορές στη λίστα του περιοδικού Time με τα 100 πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

ΜΑΙΛΙ ΣΑΙΡΟΥΣ
 |
MILEY CYRUS
 |
FLOWERS
