Κακοκαιρία Adel: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές σε red code

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Adel. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

«Καμπανάκι» από τους μετεωρολόγους για τη νέα κακοκαιρία με την ονομασία Adel που αναμένεται να «χτυπήσει» από την Πέμπτη. Σχεδόν η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιοχές σε «red code».

Όπως εξήγησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρά το γεγονός ότι οι σημερινές βροχοπτώσεις ήταν ηπιότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

«Ακόμη και η μισή ποσότητα βροχής από αυτή που είδαμε πρόσφατα επιβαρύνει σοβαρά την ήδη κορεσμένη κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κακοκαιρία Adel: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Την Τετάρτη, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται:

Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξούς, Ήπειρο τις πρωινές – μεσημβρινές ώρες

Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική & Νότια Πελοπόννησος από το απόγευμα

Ανατολική Μακεδονία τις βραδινές ώρες

Η Τετάρτη λειτουργεί ως «γέφυρα» πριν το κύριο κύμα της κακοκαιρίας, με το δυτικό τόξο να δέχεται τις εντονότερες βροχοπτώσεις.

Την Πέμπτη η κακοκαιρία Adel κορυφώνεται και αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με:

Ισχυρές βροχές

Έντονες καταιγίδες

Τοπικές χαλαζοπτώσεις

Πολύ ισχυρούς ανέμους

Μεγάλα ύψη υετού σε ήδη πλημμυρισμένες ζώνες

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι:

Νησιά Ιονίου

Ήπειρος

Δυτική & Κεντρική Στερεά

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, έντονα φαινόμενα αναμένονται σε:

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Ανατολικό Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα (έως τις πρώτες πρωινές ώρες)

Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για συνεχείς ανατροπές και επιδείνωση του καιρού μέσα στο επόμενο διήμερο. Οι πολίτες στις πληγείσες περιοχές καλούνται να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.