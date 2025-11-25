Φωτεινή Πετρογιάννη: Τα ενσταντανέ για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

Η Φωτεινή Πετρογιάννη μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της μια σειρά από τρυφερές οικογενειακές κι αδημοσίευτες φωτογραφίες με αφορμή τον πρώτο χρόνο ζωής του γιου της. 

Φωτεινή Πετρογιάννη: Στόλισε δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της!

Η παρουσιάτρια και δημοσιογράφος, που κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, επέλεξε να εκφράσει τη συγκίνησή της μέσα από τα social media και να ευχηθεί στον μονάκριβό της.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Τα ενσταντανέ για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

Στα στιγμιότυπα φαίνεται η ίδια, ο σύζυγός της Μιχάλης Ρουμπής αλλά και οι παππούδες αγκαλιά με τον μικρό σε διάφορες φάσεις της ζωής του. 

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της

«Μωρό μου γλυκό, γιε μου όμορφε, πέρασε ένας χρόνος από τότε που σε αγκαλιάσαμε για πρώτη φορά και ακόμα δεν πιστεύουμε πόση αγάπη έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας! Happy 1st birthday!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Φωτεινή Πετρογιάννη και ευχήθηκε στον μικρό της πρίγκιπα.

