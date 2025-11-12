Φωτεινή Πετρογιάννη: Στόλισε δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της!

«Να περάσετε τις γιορτές με τους πιο αγαπημένους σας».

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το insta story της Φωτεινής Πετρογιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φωτεινή Πετρογιάννη κι ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής μαζί με τον γιο τους, Δημήτρη - Μάριο στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους!

Φωτεινή Πετρογιάννη: Γιόρτασε «10 μήνες αγάπης» με τον γιο της

Το ερωτευμένο ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί τον γιο του, περνάει όμορφες, οικογενειακές στιγμές κι αυτήν τη φορά, η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο όπου στολίζουν όλοι μαζί το όμορφο δεντράκι τους

Οικογενειακά φιλιά για τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Μιχάλη Ρουμπή

Οικογενειακά φιλιά για τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Μιχάλη Ρουμπή /Φωτογραφία Instagram

«Σε ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με παιδική χαρά, που η ευτυχία κι η αγάπη ξεχειλίζουν από παντού, στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας! Γιατί κάποιος φέτος θα λείπει… Να περάσετε τις γιορτές με τους πιο αγαπημένους σας, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να τους σκάσετε από αγάπη!», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

Όπως είναι ξεκάθαρο, η Φωτεινή Πετρογιάννη αναφέρεται και στην απώλεια του πατέρα της πριν από λίγες εβδομάδες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
