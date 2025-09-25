Φωτεινή Πετρογιάννη: Γιόρτασε «10 μήνες αγάπης» με τον γιο της

Η φωτογραφία με τον Μιχάλη Ρουμπή να τού διαβάζει παραμύθι

Βίντεο για τη βάπτιση του γιου της Φωτεινής Πετρογιάννη από την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φωτεινή Πετρογιάννη συνεχίζει και τη νέα σεζόν στο «Πρωινό» στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Eλληνίδα παρουσιάστρια: «Μου προκάλεσαν τεχνητή εμμηνόπαυση»

Μετά το τέλος της εκπομπής η δημοσιογράφος δε βλέπει την ώρα να γυρίσει σπίτι, όπου την περιμένει ο μονάκριβος γιος της, ο οποίος γεμίζει τη ζωή της με φως. 

Η ίδια διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της, με τις αναρτήσεις της στα social media να αποπνέουν μια συναισθηματική πληρότητα.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η κίνηση αγάπης από τον γιο της που την «έλιωσε»

Η Φωτεινή Πετρογιάννη απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα μέρος της οποίας μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η νέα μανούλα απαθανάτισε τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, να έχει στην αγκαλιά του τον γιο τους Δημήτρη - Μάριο και να διαβάζουν μαζί παραμύθι, αποκαλύπτοντας με τον πιο όμορφο τρόπο πως το αγγελούδι τους συμπλήρωσε 10 μήνες ζωής. 

Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε η Φωτεινή Πετρογιάννη

Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε η Φωτεινή Πετρογιάννη

«10 μήνες αγάπης», σχολίασε στο Insta Story που ανέβασε το βράδυ της Πέμπτης 25/9. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
