Φωτεινή Πετρογιάννη: Γιόρτασε «10 μήνες αγάπης» με τον γιο της

Η Φωτεινή Πετρογιάννη συνεχίζει και τη νέα σεζόν στο «Πρωινό» στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.
Μετά το τέλος της εκπομπής η δημοσιογράφος δε βλέπει την ώρα να γυρίσει σπίτι, όπου την περιμένει ο μονάκριβος γιος της, ο οποίος γεμίζει τη ζωή της με φως.
Η ίδια διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της, με τις αναρτήσεις της στα social media να αποπνέουν μια συναισθηματική πληρότητα.
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η κίνηση αγάπης από τον γιο της που την «έλιωσε»
Η Φωτεινή Πετρογιάννη απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα μέρος της οποίας μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η νέα μανούλα απαθανάτισε τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, να έχει στην αγκαλιά του τον γιο τους Δημήτρη - Μάριο και να διαβάζουν μαζί παραμύθι, αποκαλύπτοντας με τον πιο όμορφο τρόπο πως το αγγελούδι τους συμπλήρωσε 10 μήνες ζωής.
«10 μήνες αγάπης», σχολίασε στο Insta Story που ανέβασε το βράδυ της Πέμπτης 25/9.