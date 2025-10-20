Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της

Η Φωτεινή Πετρογιάννη επέστρεψε στο Πρωινό του ΑΝΤ1, μερικές ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της.

«Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και τη βοήθεια, για όσα κάνατε για εμάς. Ο μπαμπάς μας ήταν ένας λεβέντης και θα είναι πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστώ για όλα», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος και πρόσθεσε:

«Αν μπορώ να πω κάτι από αυτή την ιστορία, είναι να μη χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας. Είναι πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Είπα στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη θέση του Σταύρου Μπαλάσκα για τη σημερινή εκπομπή, μπήκε ο Βαγγέλης Σερίφης.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της

Μια ημέρα μετά τον θάνατο του μπαμπά της, η Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, θέλοντας να τον αποχαιρετήσει.

Ανήρτησε μια κοινή τους φωτογραφία από την παιδική της ηλικία και στη λεζάντα, έγραψε: «Νταντάκι μου, σ’αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί!».