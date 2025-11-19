Επίσκεψη Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας και ενημερώθηκε για τις καινοτομίες αυτοματισμών και ρομποτικής που εφαρμόζονται σε πρότυπα αμυντικά συστήματα.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ξεναγήθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις κατασκευαστικής εταιρείας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και παρακολούθησε επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων των drones.

Επίσκεψη του Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με την Αντικυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνιας Ελένη Κουναλάκη και συζήτησαν για τη δυναμική της Ελληνο - Αμερικανικής συνεργασίας.

