Επίσκεψη Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

Eνημερώθηκε για τις καινοτομίες αυτοματισμών και ρομποτικής στο Στάνφορντ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης θέλει τα σκαμπό για την βεράντα του
19.11.25 , 18:22 Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι
19.11.25 , 18:04 Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM
19.11.25 , 18:03 Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
19.11.25 , 18:03 Toyota Aygo X Hybrid: Σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάζεται
19.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Ρογδάκη - Πανά διεκδικούν το κάρο, έκπληξη από Στυλιανίδου
19.11.25 , 17:54 Ζαχαρέα – Κουβαράς: Τσίπρας, Κίμπερλι και οπλοκατοχή στο επίκεντρο
19.11.25 , 17:40 Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης
19.11.25 , 17:31 Επίσκεψη Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια
19.11.25 , 17:09 Τουρισμός για Όλους 2025: Ο νέος και οριστικός πίνακας των δικαιούχων
19.11.25 , 17:01 «Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
19.11.25 , 16:39 Βίντεο Ντοκουμέντο Από Τον Νέο Κόσμο - Αποκλειστικά Προηγούμενο Θύμα
19.11.25 , 16:39 Κυβέρνηση: Ψηφιακό stop σε πώληση καπνού, «ατμού», αλκοόλ σε ανήλικους
19.11.25 , 16:31 Opel Mokka GSE Rally: Υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν
19.11.25 , 16:08 Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας και ενημερώθηκε για τις καινοτομίες αυτοματισμών και ρομποτικής που εφαρμόζονται σε πρότυπα αμυντικά συστήματα. 

Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ξεναγήθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις κατασκευαστικής εταιρείας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και παρακολούθησε επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων των drones

Άσκηση «Ωρίων 2025»: Για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν drones - καμικάζι

Επίσκεψη του Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

Επίσκεψη του Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια   

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με την Αντικυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνιας Ελένη Κουναλάκη και συζήτησαν για τη δυναμική της Ελληνο - Αμερικανικής συνεργασίας. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
DRONES
 |
ΗΠΑ
 |
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top