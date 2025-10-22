Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας στο εργοστάσιο παραγωγής τους στο Μενίδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 18:54 Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
22.10.25 , 18:30 Αλαλούμ στον καιρό: Καταιγίδες ως την Πέμπτη, μετά ζέστη
22.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Αργύρης παρέδωσε τα σκήπτρα κι έφυγε με τη Ρογδάκη
22.10.25 , 18:28 Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
22.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη
22.10.25 , 18:05 Ρωσικές επιθέσεις «σαρώνουν» την Ουκρανία - Χτυπήθηκε νηπιαγωγείο
22.10.25 , 18:03 Έμυ Λιβανίου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 22χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα
22.10.25 , 17:52 Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων
22.10.25 , 17:21 Γιώργος Λιανός: «Με ταρακούνησαν τα λόγια του μεγάλου μου γιου»
22.10.25 , 17:18 Μάστορας για Σαββόπουλο: «Κατάφερες να ενώσεις όλη την Ελλάδα»
22.10.25 , 17:12 Oλυμπιακός: Ο Κώστας Παπανικολάου υπέστη τραυματισμό
22.10.25 , 17:00 Ρωσία: Η απίστευτη στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο - Βίντεο
22.10.25 , 16:34 Φάρμα: Η γαλάζια ομάδα σε αναβρασμό – Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;
22.10.25 , 15:56 Ελευσίνα: 17χρονος Είχε Ολόκληρο Οπλοστάσιο Στο Σπίτι Του
22.10.25 , 15:49 Αναβλήθηκε η δίκη για το δυστύχημα σε Λούνα Παρκ το 2024
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ειρήνη Μερκούρη: Οι εξωσωματικές, το τάμα και το θαύμα που έζησε!
Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, photo - video Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Με πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υλοποιείται ένα καίριο βήμα, ένα άλμα, στη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας στη νέα εποχή. Έχουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων, drones, κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), αλλά και μεγαλύτερων drones κατηγορίας Ι, καθώς επίσης εδώ έχουμε αναπτύξει δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς παραγωγής drones, οι οποίοι θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, επίσκεψη στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές.

Δένδιας: Χώρος ενότητας και ομοψυχίας το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ειδικότερα, για τους δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς εξήγησε ότι «είναι κατασκευασμένοι για να ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες μας».«Δηλαδή, να μπορούν να παράγουν FPV drones επί του πεδίου» πρόσθεσε.

Μιλώντας για το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, το χαρακτήρισε «βασικό πυλώνα της υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».

Και συνέχισε: «Έχουμε ήδη αναπτύξει στο εργοστάσιο αυτό, τη δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones τον χρόνο. Και αυτό σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το ΚΕΤΑΚ, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας)».

ΕΕ: Επιτήρηση των συνόρων της ΕΕ από τη Frontex και με drones

«Πρόκειται», ανέλυσε, «για μια καινούργια αντίληψη, η οποία όχι απλώς εξοικονομεί πόρους, αλλά αλλάζει τη νοοτροπία αγοράς προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας από το «ράφι». Εδώ όχι μόνο παράγονται τα drones, εδώ παράγεται και εξελίσσεται και το λογισμικό των drones».

Το εργοστάσιο αυτό, είπε, είναι «η ζωντανή απόδειξη της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας στη νέα εποχή. Η πραγματική απτή υλοποίηση της «Ατζέντας 2030». Και νιώθω την υποχρέωση να συγχαρώ τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αλλά και όλα τα στελέχη που είναι και εργάζονται εδώ».

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

«Η Ελλάδα εδώ είναι μέσα στον 21ο αιώνα και μάλιστα με πολύ γρήγορα βήματα. Θα συνεχίσουμε αυτή τη μετάβαση, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα έναντι της οποίας υφίσταται απειλή. Και η ελπίδα για να μπορούμε διαχρονικά να αποτρέπουμε τις απειλές είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές δυνατότητες.Ελληνικές δυνατότητες, ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρα, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» ξεκαθάρισε.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων ανάπτυξης και των προσομοιωτών επιχειρησιακής εξάσκησης του Εργοστασίου Παραγωγής Drones, όπου ενημερώθηκε από τον διοικητή της ΑΣΔΥΣ υποστράτηγο Αντώνιο Θεοδοσιάδη, για την αποστολή του 306 ΕΒΤ, καθώς και για τις τεχνολογικές έρευνες και τον τρόπο διασύνδεσής τους με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Ενημέρωση του Υπουργού Άμυνας για τα drones από τον Αρχηγό ΓΕΣ στο εργοστάσιο παραγωγής τους στο Μενίδι

Ενημέρωση του Υπουργού Άμυνας για τα drones από τον Αρχηγό ΓΕΣ στο εργοστάσιο παραγωγής τους στο Μενίδι 

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρέλαβε από τον διοικητή του 306 ΕΒΤ, συνταγματάρχη (ΤΧ) Ευστάθιο Μπότση, αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψή του ένα αντίγραφο τετράπτερου drone, κατασκευής του εργοστασίου.

Μετά τη επίδοση του αναμνηστικού ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Θα παρακαλέσω τον πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ. Νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος για το τι έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χρονικό διάστημα μηνών από εσάς και τους συνεργάτες σας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι αυτό θα το κρατήσω. Είναι δείγμα άλματος. Δεν είναι απλώς απόδειξη μιας κατασκευής» κατέληξε.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, επισημαίνεται ότι το 306 ΕΒΤ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε, ως επιπλέον αποστολή, τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου.

Πτήση - μήνυμα Ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία!

Η αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής των drone  

Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το Τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους.

Έχει τη δυνατότητα να παράγει τετρακόπτερα, καθώς και σταθερής πτέρυγας drones. Τα drones αυτά δύναται να αναλάβουν αποστολή επιτήρησης και παρατήρησης, άφεσης φορτίου και «καμικάζι». 

Επιπρόσθετα, όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, το ΓΕΣ διαθέτει δύο κινητές μονάδες στις οποίες πραγματοποιούνται όλες οι παραπάνω εργασίες πλησίον των πεδίων επιχειρήσεων.

Τέλος, το 306 ΕΒΤ έχει συμβάλει στην αναβάθμιση του Μ1117, το οποίο θα παρελάσει την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει εγκαταστήσει επί του οχήματος ηλεκτροοπτικό αισθητήρα και drone το οποίο συνεργάζεται με το όχημα στις αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
DRONES
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ DRONES
 |
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top