Δένδιας: Χώρος ενότητας και ομοψυχίας το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων»

Πολιτικη
Νίκος Δένδιας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.  

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια 

«Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. 
 
«Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» πρόσθεσε. 

Καρυστιανού: Αν ο Μητσοτάκης σβήσει τα ονόματα θα τα ξαναγράψουμε
 
 

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί» ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε: «Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι
 
«Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
ΘΥΜΑΤΑ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
