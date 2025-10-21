Καρυστιανού: Αν ο Μητσοτάκης σβήσει τα ονόματα θα τα ξαναγράψουμε

«Με ροδοπέταλα, ακόμα και με αίμα» αναφέρει στην ανάρτησή της

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Μαρία Καρυστιανού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι γονείς των  θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών θα ξαναγράψουν τα ονόματα των παιδιών τους στο Μουσείο του Άγνωστου Στρατιώτη «με ροδοπέταλα, ακόμα και με αίμα» διαμήνυσε η Μαρία Καρυστιανού, σε απάντηση της κυβερνητικής τροπολογίας για το Μνημείο.

Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη

 

Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε.Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό» επισημαίνει. 

Συγκεκριμένα, η κυρία Καρυστιανού αναφέρει στην ανάρτησή της:  

«Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης.

Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα.

Όποιος τους θυμίζει στους Έλληνες θα τιμωρείται με φυλάκιση!

Η “δικαιοσύνη” τίθεται για ακόμη μια φορά στην υπηρεσία της εκδικητικής τιμωρίας για όποιον τολμά να ομιλεί και βέβαια της επιβολής της λήθης.

Μόνο που αυτή η υπηρεσία της είναι που την οδήγησε στην πλήρη ανυποληψία.

Στο όνομα της καθαριότητας (!), που δεν υπάρχει πουθενά σε όσα απεχθή μας επιβάλλουν, μπαζώνεται και θάβεται η καθαρότητα των συνειδήσεων.

Από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας!!!

Ν. Πλακιάς στο Star: Αν σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών θα τα ξαναγράψουμε

Έρχεται όμως η αλλαγή φρουράς και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση που του αναλογεί στη μνήμη της ιστορίας.

Ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις στο σύνταγμα και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Προφανώς όταν στις 22 Ιουλίου του 1943 οι Αθηναίοι διαδήλωναν μπροστά στο μνημείο για τη βουλγαρική κατοχή, ήταν άραγε και τότε μια διχαστική κίνηση για τους νυν Κυβερνώντες;

Αφού η Κυβέρνηση σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον Θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται στη Βουλή την λουδοβίκεια αλαζονεία του να μην του υπενθυμίζει κανείς ότι οι άνθρωποι θυμούνται τι έχει πράξει.

Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε.

Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό.

Καλούμε την αντιπολίτευση να σταθεί σύσσωμη επιτέλους δίπλα μας!».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΘΥΜΑΤΑ ΤΕΜΠΩΝ
 |
ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
 |
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
