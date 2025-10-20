Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη

Στην ΕΛ. ΑΣ παραμένει η αρμοδιότητα της δημόσιας τάξης

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη. 

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η τροπολογία  αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη στη Βουλή, ενώ σύμφωνα με αυτή η τήρηση της δημόσιας τάξης παραμένει αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις ρυθμίσεις της τροπολογίας  απαγορεύεται: 

1. Η χρήση ή κατάληψη του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης.

2.  Η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

3. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης, περιλαμβανομένων και των αυθόρμητων και έκτακτων υπαίθριων δημόσιων συγκεντρώσεων.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση έως 1 έτους ή με χρηματική ποινή.
 

