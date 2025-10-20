Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη.
Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ.
Η τροπολογία αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη στη Βουλή, ενώ σύμφωνα με αυτή η τήρηση της δημόσιας τάξης παραμένει αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Συγκεκριμένα, με βάση τις ρυθμίσεις της τροπολογίας απαγορεύεται:
1. Η χρήση ή κατάληψη του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης.
2. Η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.
3. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης, περιλαμβανομένων και των αυθόρμητων και έκτακτων υπαίθριων δημόσιων συγκεντρώσεων.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση έως 1 έτους ή με χρηματική ποινή.