Ν. Πλακιάς στο Star: Αν σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών θα τα ξαναγράψουμε

Κυβέρνηση:  Δε θα τα σβήσουμε – Ο χρόνος θα δώσει τη λύση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 21:32 Δημοσκόπηση MRB: Διχασμένοι οι πολίτες για την πορεία της χώρας
17.10.25 , 21:30 Αυτό είναι το νέο Τoyota Aygo Χ Cross Hybrid Electric
17.10.25 , 21:25 GNTM: Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης είναι γεγονός! - Τι περιέχει;
17.10.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 17/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 68.000.000 ευρώ
17.10.25 , 21:17 Προφυλακίσθηκε 21χρονος ως διαχειριστής κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας
17.10.25 , 21:10 GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;
17.10.25 , 20:31 Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
17.10.25 , 20:31 Ν. Πλακιάς στο Star: Αν σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών θα τα ξαναγράψουμε
17.10.25 , 20:15 Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
17.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;
17.10.25 , 19:40 VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε - Τιμές
17.10.25 , 19:20 Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος απάντησε σε τηλεφώνημα και έπεσε από τον 24ο όροφο
17.10.25 , 19:18 Με SMS η ειδοποίηση για δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία
17.10.25 , 19:17 Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο
17.10.25 , 18:27 «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αφόπλισε, ήξερε πώς να φερθεί»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;
Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος απάντησε σε τηλεφώνημα και έπεσε από τον 24ο όροφο
Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πρώτη Δημοσίευση: 17.10.25, 20:34
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τρίτη η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα καθαριστούν τα πάντα και στη συνέχεια δεν θα επιτραπεί στο συγκεκριμένο χώρο το οτιδήποτε. «Αν σβηστούν τα ονόματα των παιδιών μας από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα πάω να τα ξαναγράψω», λέει στο Star ο Νίκος Πλακιάς. Οι περισσότεροι πολίτες διαφωνούν με τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το Μνημείο, ενώ αγριεύει κι η πολιτική κόντρα για το θέμα. 

Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κόσμος έρχεται καθημερινά εδώ και αφήνει λουλούδια. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα σβήσει τα ονόματα. Θα μείνουν όσο αντέξουν από τον καιρό και το πέρασμα του χρόνου. Λέει όμως κι ότι δεν θα επιτραπεί να ξαναγραφτούν! 

Βορίδης για Τέμπη: Να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών στον Άγνωστο Στρατιώτη

N. Πλακιάς στο Star: αν σβηστούν τα ονόματα, θα πάω να τα ξαναγράψω

Όσες φορές κι αν σβηστούν, εμείς θα τα ξαναγράφουμε λέει με βουρκωμένα μάτια ο Νίκος Πλακιάς στο Star και στην Κατερίνα Τσαμούρη.     

Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του

«Θα μας ψάξουν; Θα πάμε και θα μας κάνουν σωματικό έλεγχο; Θα πάω και θα ξαναγράψω τα ονόματα! Τα ονόματα των παιδιών μου θα σβηστούν μόνο όταν αποδοθεί δικαιοσύνη σε  όλους τους πολιτικούς οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι. Έχουμε ατσαλωθεί και θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα!» διαμηνύει.   

Τέμπη: Έγραψαν τα ονόματα των 57 θυμάτων μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη 

Κυβέρνηση: Έως και 2 χρόνια φυλακή σε όσους παραβιάζουν τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη 

«Εννοείται να γίνονται όλες οι εκδηλώσεις εδώ πέρα! Θα ήταν άσχημο να σβηστούν τα ονόματα» δηλώνει πολίτης. 

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια  

Παρ όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει ότι βάσει της νέας ρύθμισης που φέρνει,  όσοι διαδηλώνουν μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα αντιμετωπίζουν ακόμα και ποινή φυλάκισης 2 ετών για φθορές στο μνημείο. Ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση μαζέψει τα καντηλάκια και τα λουλούδια. 

Αντιδράσεις για τη δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ   

 «Τα παιδιά αυτά… δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται ωραία, αλλά υπάρχει σύγχυση»  δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Υπαναχώρηση κυβέρνησης: Δε σβήνει  τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών 

«Αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειές τους» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.     

«Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ.Φεύγας είναι να φύγει» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Δυσαρέσκεια για το σχέδιο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Δυσπιστία για τον ρόλο της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με έρευνα της MRB για το OPEN, το 62,5% των ερωτηθέντων κατακρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην ίδια έρευνα, το 72,2% δεν πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της στις μεγάλες υποθέσεις. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
 |
ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top