Ν. Πλακιάς στο Star: Αν σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών θα τα ξαναγράψουμε

Την Τρίτη η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα καθαριστούν τα πάντα και στη συνέχεια δεν θα επιτραπεί στο συγκεκριμένο χώρο το οτιδήποτε. «Αν σβηστούν τα ονόματα των παιδιών μας από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα πάω να τα ξαναγράψω», λέει στο Star ο Νίκος Πλακιάς. Οι περισσότεροι πολίτες διαφωνούν με τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το Μνημείο, ενώ αγριεύει κι η πολιτική κόντρα για το θέμα.

Ο κόσμος έρχεται καθημερινά εδώ και αφήνει λουλούδια. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα σβήσει τα ονόματα. Θα μείνουν όσο αντέξουν από τον καιρό και το πέρασμα του χρόνου. Λέει όμως κι ότι δεν θα επιτραπεί να ξαναγραφτούν!

N. Πλακιάς στο Star: αν σβηστούν τα ονόματα, θα πάω να τα ξαναγράψω

Όσες φορές κι αν σβηστούν, εμείς θα τα ξαναγράφουμε λέει με βουρκωμένα μάτια ο Νίκος Πλακιάς στο Star και στην Κατερίνα Τσαμούρη.

«Θα μας ψάξουν; Θα πάμε και θα μας κάνουν σωματικό έλεγχο; Θα πάω και θα ξαναγράψω τα ονόματα! Τα ονόματα των παιδιών μου θα σβηστούν μόνο όταν αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλους τους πολιτικούς οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι. Έχουμε ατσαλωθεί και θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα!» διαμηνύει.

Κυβέρνηση: Έως και 2 χρόνια φυλακή σε όσους παραβιάζουν τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Εννοείται να γίνονται όλες οι εκδηλώσεις εδώ πέρα! Θα ήταν άσχημο να σβηστούν τα ονόματα» δηλώνει πολίτης.

Παρ όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει ότι βάσει της νέας ρύθμισης που φέρνει, όσοι διαδηλώνουν μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα αντιμετωπίζουν ακόμα και ποινή φυλάκισης 2 ετών για φθορές στο μνημείο. Ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση μαζέψει τα καντηλάκια και τα λουλούδια.

Αντιδράσεις για τη δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ

«Τα παιδιά αυτά… δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται ωραία, αλλά υπάρχει σύγχυση» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειές τους» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ.Φεύγας είναι να φύγει» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δυσαρέσκεια για το σχέδιο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Δυσπιστία για τον ρόλο της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με έρευνα της MRB για το OPEN, το 62,5% των ερωτηθέντων κατακρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην ίδια έρευνα, το 72,2% δεν πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της στις μεγάλες υποθέσεις.

