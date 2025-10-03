Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του

«Ούτε αριστερός ούτε δεξιός είμαι»

Πολιτικη
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Νίκος Πλακιάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του απευθύνεται δημόσια στον Άδωνι Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για λόγους σκοπιμότητας και συμφέροντος.

Σε ένα σκληρό μήνυμα, ο ίδιος τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά χρώματα: «Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Είμαι απλά ένας πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε δύο παιδιά». Ο Πλακιάς υποστηρίζει ότι οι αναδημοσιεύσεις από τον Υπουργό επιλέγονται επιλεκτικά και καταγγέλλει την πολιτική «διπολισμού» που, όπως λέει, δεν επέτρεψε στους γονείς να υπερασπιστούν τα παιδιά τους χωρίς φόβο για κομματικές ταμπέλες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr   
 

