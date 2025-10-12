Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Η προστασία του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη περνά στο Υπουργείο Άμυνας όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, διερωτώμενος αν «μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του;».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία».

Όπως μετέδωσε από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Άρης Λάμπος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η ενημέρωση που υπάρχει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι από αυτά που μαθαίνουμε μέχρι τώρα, τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ.

Οι αλλαγές στην αρμοδιότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δηλαδή αν γίνει μια πορεία ή μια κινητοποίηση στο σημείο, η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα.

Το Υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου.

Αυτή τη στιγμή το καθεστώς είναι περίπλοκο με τις αρμοδιότητες να μπλέκονται ανάμεσα σε φορείς της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηναίων) τη Βουλή και την Ελληνική Αστυνομία.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το Μνημείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά σύμβολα εθνικής μνήμης στην Ελλάδα, αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, είτε έγινε κανονική ταφή τους είτε δεν αναγνωρίστηκε η ταυτότητά τους. Το φυλάνε οι εύζωνες και κάθε ώρα γίνεται αλλαγή φρουράς την οποία παρακολουθούν με δέος χιλιάδες επισκέπτες Έλληνες και ξένοι και είναι μέρος της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Όσον αφορά τα ονόματα των 57 συνανθρώπων μας που χάθηκαν στα Τέμπη και αν θα σβηστούν, ο δημοσιογράφος του Star ανέφερε:

«Είναι μια απορία που την έχουν αρκετοί πολίτες και ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση από την Πολιτεία. Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει αυτό το νέο καθεστώς».

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

H ανάρτηση του Πρωθυπουργού πάντως, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είτε για όσα ανέφερε για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι είτε για το ζήτημα του Μνημείου του Άγνώστου Στρατιώτη.

«Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

Για το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ειδικότερα ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε:

«Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει; Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.

«Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση» αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του».