Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Αλλά παραμένει η αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. στα μέτρα τάξης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 19:19 Nissan Motor Parts Center: Συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας
12.10.25 , 19:15 Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026
12.10.25 , 18:56 AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας
12.10.25 , 18:19 «Φορτωμένο» επίδομα 3.250 ευρω: Πότε τελειώνει η προθεσμία
12.10.25 , 17:23 Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός από εκπυρσοκρότηση του όπλου του
12.10.25 , 17:07 Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
12.10.25 , 16:57 Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
12.10.25 , 16:27 Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο γλυκό
12.10.25 , 16:05 Γάζα: «Ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων»
12.10.25 , 16:03 Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
12.10.25 , 15:47 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
12.10.25 , 14:58 Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
12.10.25 , 14:00 Πώς να προστατέψετε τη σχέση σας από την (κακή) χρήση της τεχνολογίας
12.10.25 , 13:50 Μεξικό: Συνελήφθη ο Έλληνας καταζητούμενος «Greken»
12.10.25 , 13:42 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 13/10/2025 – 19/10/2025
Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Εντυπωσίασε τους κριτές
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προστασία του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη περνά στο Υπουργείο Άμυνας όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, διερωτώμενος αν «μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του;».

Χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία».   

Όπως μετέδωσε από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Άρης Λάμπος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η ενημέρωση που υπάρχει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι από αυτά που μαθαίνουμε μέχρι τώρα, τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. 

Οι αλλαγές στην αρμοδιότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Οι αλλαγές στην αρμοδιότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 

Δηλαδή αν γίνει μια πορεία ή  μια κινητοποίηση στο σημείο, η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα.

Ποιος είναι ο 24χρονος Εύζωνας που συγκινήθηκε στην τελευταία του υπηρεσία

Το Υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου. 

Αυτή τη στιγμή το καθεστώς είναι περίπλοκο με τις αρμοδιότητες να μπλέκονται ανάμεσα σε φορείς της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηναίων)  τη Βουλή και την Ελληνική Αστυνομία.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη  

Το Μνημείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά σύμβολα εθνικής μνήμης στην Ελλάδα, αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, είτε έγινε κανονική ταφή τους είτε δεν αναγνωρίστηκε η ταυτότητά τους. Το φυλάνε οι εύζωνες και  κάθε ώρα γίνεται αλλαγή φρουράς την οποία παρακολουθούν με δέος χιλιάδες επισκέπτες Έλληνες και ξένοι και είναι μέρος της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών 

Όσον αφορά τα ονόματα των 57 συνανθρώπων μας που χάθηκαν στα Τέμπη και αν θα σβηστούν, ο δημοσιογράφος του Star ανέφερε:  

Τέμπη: Έγραψαν τα ονόματα των 57 θυμάτων μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

«Είναι μια απορία που την έχουν αρκετοί πολίτες και ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση από την Πολιτεία. Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει αυτό το νέο καθεστώς».

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση 

H ανάρτηση του Πρωθυπουργού πάντως, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των  κομμάτων της αντιπολίτευσης, είτε για όσα ανέφερε για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι είτε για το ζήτημα του Μνημείου του Άγνώστου Στρατιώτη.    

«Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. 

Για το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ειδικότερα ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε:   

«Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει; Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.

«Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση» αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του».  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 |
ΘΥΜΑΤΑ ΤΕΜΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top