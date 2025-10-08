Χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη

Δεν πήγε ο Αντώνης Σαμαράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 23:58 Αντιδράσεις για την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ΝΔ
08.10.25 , 23:57 Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
08.10.25 , 23:40 Φάρμα: Ανδριανή & Λάμπρος όρισαν νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα
08.10.25 , 23:30 Φάρμα: Έλενα - Κωνσταντίνος VS Ανδριανή - Λάμπρος: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε;
08.10.25 , 23:26 Νέα Αναβολή Στην Υπόθεση Θανάτου Της 27χρονης Δώρας
08.10.25 , 23:24 Nτόναλντ Τραμπ: Έτοιμος να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας!
08.10.25 , 23:07 Επίδομα θέρμανσης: Το ίδιο ύψος και τα ίδια κριτήρια με πέρυσι
08.10.25 , 23:05 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ultra chic εμφάνιση στο Παρίσι
08.10.25 , 22:45 Σκληρή απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα για Κύπρο και Β. Μακεδονία
08.10.25 , 22:44 Χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη
08.10.25 , 22:25 Φάρμα: Ο μονομάχος - έκπληξη που επέλεξαν η Ανδριανή κι ο Λάμπρος
08.10.25 , 22:05 Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίηση της μητέρας της
08.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι συνέβη στην πράσινη ομάδα
08.10.25 , 21:53 Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη μετά από άγρια καταδίωξη
08.10.25 , 21:40 Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η κεφάτη παρέα της έκαναν ποδαρικό στο First Dates!
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ultra chic εμφάνιση στο Παρίσι
Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Συνάντηση Μητσοτάκη - Καραμανλή Σε Παρουσίαση Βιβλίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα χειροκροτήματα στην άφιξη τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Κώστα Καραμανλή, αλλά και η μεταξύ τους χειραψία κυριάρχησαν στην εκδήλωση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης – μία πρωτοβουλία που απέσπασε τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα στην επικείμενη πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
 |
ΒΙΒΛΙΟ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top