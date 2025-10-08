Χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη

Τα χειροκροτήματα στην άφιξη τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Κώστα Καραμανλή, αλλά και η μεταξύ τους χειραψία κυριάρχησαν στην εκδήλωση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης – μία πρωτοβουλία που απέσπασε τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα στην επικείμενη πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης.

