Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Οι χιονοπτώσεις σταδιακά υποχωρούν, αλλά όπως εξηγεί στο Star ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς η χώρα θα παραμείνει και αύριο στην «κατάψυξη». Μάλιστα το κρύο θα είναι πιο τσουχτερό.

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες και αύριο στη χώρα

Πράγματι, το κρύο αύριο θα είναι εντονότερο και σε αυτό θα βοηθήσει ο ξάστερος ουρανός σε όλη τη χώρα κυρίως στα ηπειρωτικά. Η Αθήνα για παράδειγμα θα έχει ελάχιστη γύρω στους 0 με 2 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι θα φτάσουμε γύρω στους 10 με 12 βαθμούς. Πάντως η άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη θα είναι αισθητή όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη τη χώρα με θερμοκρασία γύρω στους 14 με 15 δηλαδή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Καιρός: Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ως το τέλος της εβδομάδας

Οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν σημαντικά και μέχρι το Σάββατο δεν προβλέπεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Σχετικά με τις βροχές, αυτές θα είναι περιορισμένες σε όλη τη χώρα και θα κυμαίνονται έως την ερχόμενη Δευτέρα σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά. Ο ήλιος θα κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη σχεδόν τη χώρα.



