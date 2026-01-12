Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά ως το τέλος της εβδομάδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 22:53 Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο
12.01.26 , 22:49 Ψυχρή εισβολή; Η Μαρία Μπεκατώρου απαντά με… αυτό το νόστιμο πιάτο!
12.01.26 , 22:46 Σάλος Με Τις Ελιές «Καλαμάτας» Από Περού, Χιλή, Αργεντινή
12.01.26 , 22:29 Νέα Ιωνία: 66χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε πάνω σε σβησμένη διάβαση
12.01.26 , 22:27 Σπασμένα τακούνια: Η ανατρεπτική κωμωδία ξεκινά περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
12.01.26 , 22:02 Σάλος στην Κύπρο: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου Χριστοδουλίδη
12.01.26 , 21:55 Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
12.01.26 , 21:55 Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τον κατηγορούμενο της δολοφονίας
12.01.26 , 21:47 Ιράν: Παγκόσμια οργή για τον φόνο της Ρουμπίνα σε διαδήλωση
12.01.26 , 21:28 Εξαφάνιση Πάτρα: Ο άνδρας - μυστήριο που συνάντησε την ανήλικη πριν χαθεί
12.01.26 , 21:01 Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο
12.01.26 , 20:33 Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
12.01.26 , 20:02 Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου
12.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;
12.01.26 , 19:26 11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι χιονοπτώσεις σταδιακά υποχωρούν, αλλά όπως εξηγεί στο Star ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς η χώρα θα παραμείνει και αύριο στην «κατάψυξη». Μάλιστα το κρύο θα είναι πιο τσουχτερό.

Καιρός: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω χιονιά

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες και αύριο στη χώρα

Πράγματι, το κρύο αύριο θα είναι εντονότερο και σε αυτό θα βοηθήσει ο ξάστερος ουρανός σε όλη τη χώρα κυρίως στα ηπειρωτικά. Η Αθήνα για παράδειγμα θα έχει ελάχιστη γύρω στους 0 με 2 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι θα φτάσουμε γύρω στους 10 με 12 βαθμούς. Πάντως η άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη θα είναι αισθητή όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη τη χώρα με θερμοκρασία γύρω στους 14 με 15 δηλαδή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Tι θα γίνει στην Αττική

Πότε φτιάχνει ο καιρός

Καιρός: Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ως το τέλος της εβδομάδας 

Οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν σημαντικά και μέχρι το Σάββατο δεν προβλέπεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Σχετικά με τις βροχές, αυτές θα είναι περιορισμένες σε όλη τη χώρα και θα κυμαίνονται έως την ερχόμενη Δευτέρα σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά. Ο ήλιος θα κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη σχεδόν τη χώρα.  


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top