Ο Αρμπελόα παίρνει τη σκυτάλη από τον Αλόνσο

Πηγή: απε/μπε
Ρεάλ Μαδρίτης: Αρμπελόα Διάδοχος Του Αλόνσο
Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης! Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση των «μερένχες» γνωστοποίησε τον «διάδοχό» του. Ο λόγος για τον τεχνικό της Β' ομάδας του συλλόγου και πρώην κεντρικού αμυντικού, Άλβαρο Αρμπελόα.

Η ανακοίνωση: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα θα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας».

Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κατακτώντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής των Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ισπανίας και Champions Cup), καθώς και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποτέλεσε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Υπερασπίστηκε τη φανέλα μας από το 2009 έως το 2016, σε 238 επίσημους αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέκτησε 8 τρόπαια: 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 πρωτάθλημα LaLiga, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, κατά την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Κατέγραψε συνολικά 56 συμμετοχές.»

