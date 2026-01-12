Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς

Πριν από περίπου δύο μήνες, η Φωτεινή Αποστολίδη, μοναχοκόρη της αείμνηστης Γεωργίας Βασιλειάδου, έφυγε από τη ζωή, χωρίς να γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κοιμητήριο Αμαρουσίου και το γεγονός ήρθε στο φως μόλις πρόσφατα, μέσω της εφημερίδας «Espresso».



Η Φωτεινή είχε βιώσει πριν από χρόνια το μεγαλύτερο προσωπικό της δράμα, χάνοντας την κόρη της, Τζίνα, από καρκίνο. Η απώλεια αυτή σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή της και τη βύθισε σε μια διαρκή θλίψη που επηρέασε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, μετά τον θάνατο της κόρης της, η Φωτεινή απομονώθηκε, κλείστηκε στον εαυτό της και σπάνια επικοινωνούσε με φίλους ή συγγενείς, ακόμη και με τη δεύτερη κόρη της, που στάθηκε διαρκώς στο πλευρό της.

Η Γεωργία Βασιλειάδου με τη μοναχοκόρη της, Φωτεινή/φωτο espressonews



Η σχέση της Φωτεινής με τη μητέρα της ήταν ιδιαίτερη και βαθιά. Η Γεωργία Βασιλειάδου, η οποία είχε φωτογραφηθεί το 1968 με τις εγγονές της Κατερίνα και Τζίνα Αποστολίδου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η λυγερή», αποκαλούσε την κόρη της «Τοτούλα» και την θεωρούσε τη «πριγκίπισσά» της. Τη μεγάλωσε μόνη της μετά το διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο, φροντίζοντας να μην της λείψει τίποτα και προσφέροντάς της απλόχερα αγάπη και φροντίδα.

Η Φωτεινή παντρεύτηκε τον έμπορο δερμάτινων ειδών Αποστολίδη, που διατηρεί γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, και απέκτησε δύο κόρες, τις εγγονές της μεγάλης ηθοποιού. Η Κατερίνα Αποστολίδη, η μεγαλύτερη, ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα της οικογένειας και σπουδάζει στις Καλές Τέχνες και στο Ecole Nationale de Beaux Arts στο Παρίσι, με αντικείμενα τη γλυπτική, το σχέδιο και το video, εστιάζοντας σε θέματα ψυχολογικής ισορροπίας και ευαισθησίας.

Με τον θάνατό της, η Φωτεινή Αποστολίδη κλείνει έναν κύκλο που συνδέει την ιστορία της μεγαλύτερης κωμικού με το σήμερα. Όπως λέει η φίλη της οικογένειας Λουίζα Μπατίστα: «Η Φωτεινούλα ήταν η καρδιά της οικογένειας. Με την απώλειά της, κλείνει και ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Γεωργία».

