Ψυχρή εισβολή; Η Μαρία Μπεκατώρου απαντά με… αυτό το νόστιμο πιάτο!

Όταν έξω κάνει ψύχρα και ο υδράργυρος κατρακυλά, η λύση είναι μία: κουζίνα και κατσαρόλα. Κάπως έτσι σκέφτηκε και η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία, εν μέσω ψυχρής εισβολής, άφησε για λίγο τα φώτα της τηλεόρασης και έπιασε τα… μαχαίρια.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια ανακοίνωσε τις μαγειρικές της προθέσεις με απόλυτη ειλικρίνεια: «Σήμερα θα γίνει μια χειμωνιάτικη λαχανόσουπα». Χωρίς φίλτρα. Χωρίς υπερβολές. Με λάχανο.

Το φαγητό που ετοίμασε η Μαρία Μπεκατώρου

Τι έβαλε στην κατσαρόλα

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, βλέπουμε τα «όπλα» της απέναντι στο κρύο: φρέσκο λάχανο κομμένο στη μέση, μάραθο και κατακόκκινες πιπεριές να ποζάρουν στον πάγκο της κουζίνας. Το μήνυμα ξεκάθαρο: το κρύο δεν παλεύεται με σαλάτα.

Η απάντησή της παρουσιάστριας στο κρύο

Η εικόνα αποπνέει οικειότητα και καθημερινότητα, δείχνοντας τη Μαρία Μπεκατώρου μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, σε έναν ρόλο που της ταιριάζει εξίσου: αυτόν της οικοδέσποινας που απολαμβάνει τις μικρές χαρές του σπιτιού.

Με τη χώρα να βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας και τις θερμοκρασίες να θυμίζουν πλέον χειμώνα για τα καλά, η παρουσιάστρια επέλεξε να «απαντήσει» στο κρύο με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η λαχανόσουπα, εκτός από ζεστή και χορταστική, αποτελεί και μια υγιεινή επιλογή, ιδανική για την εποχή.

Για ακόμη μία φορά, η Μαρία Μπεκατώρου απέδειξε πως ξέρει να προσαρμόζεται στην καθημερινότητα και να βρίσκει τρόπους να κάνει το σπίτι πιο ζεστό κυριολεκτικά και μεταφορικά ακόμη και στις πιο παγωμένες ημέρες.

