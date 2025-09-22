Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»

«Tο κεφάλαιο "παιδί" έχει κλείσει για εμένα και είμαι πολύ καλά με αυτό»

Η Μαρία Μπεκατώρου στη Φαίη Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις μεγάλες απώλειες που έχει βιώσει στη ζωή της, αναφερόμενη ειδικά στον θάνατο του πατέρα της και τις δυσκολίες που ακολούθησαν.

Μαρία Μπεκατώρου: Η συνάντηση στην Κεφαλονιά με τον γιο δημοσιογράφου

Η παρουσιάστρια  μοιράστηκε με τον κόσμο μια πολύ προσωπική της στιγμή, που την έκανε να αναθεωρήσει τη σχέση της με τη ζωή και τις προσδοκίες της.

«Όταν πέθανε ο μπαμπάς, έκανα προγράμματα, και εκεί κατάλαβα ότι εμείς κάνουμε προγράμματα και ο Θεός γελάει», είπε χαρακτηριστικά στο Buongiorno, εκφράζοντας τον πόνο και την αίσθηση ότι, παρά τα σχέδια που κάνουμε, η ζωή μπορεί να πάρει απρόσμενες τροπές.

 

Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ανανεωμένη κι μαυρισμένη (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ανανεωμένη κι μαυρισμένη (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Η Μαρία αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά άλλων δυσάρεστων γεγονότων που σημάδεψαν τη ζωή της: «Μετά μου συνέβησαν και κάποια πράγματα πολύ δυσάρεστα και δύσκολα, έχασα ανθρώπους πολύ κοντινούς μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτά και δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω. Πέρασα πολύ δύσκολα».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @mariampekatwrou

Όπως τόνισε, όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε μια δεκαετία, μια περίοδο που, παρά την προσπάθειά της να σταθεί στα πόδια της, οι απώλειες διαδέχονταν η μία την άλλη, κάνοντας την πορεία της ιδιαίτερα επώδυνη.

Μπεκατώρου - Αλεβιζόπουλος: Στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με το σκυλάκι τους

«Tο κεφάλαιο “παιδί” έχει κλείσει για εμένα και είμαι πολύ καλά με αυτό»

Στη συνέχεια μίλησε για την προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής με τον σύζυγό της, αλλά όπως τονίζει, αυτό το κεφάλαιο της ζωής της έχει πλέον κλείσει.

«Το μόνο που δεν έχω μετανιώσει, αλλά ίσως θα το έκανα διαφορετικά, είναι να μοιραστώ με πιο διακριτικό και κομψό τρόπο την προσπάθειά μου να κάνω παιδί», εξομολογήθηκε.

«Έχω περάσει φάση που δεχόμουν εικόνες και ευχές από κόσμο που προσευχόταν να κάνω παιδί, κάτι που είναι μαγικό, αλλά με πίεζε πολύ».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως τώρα που έχει περάσει αυτή η περίοδος και την έχει συνειδητοποιήσει, την αποδέχεται πλήρως και νιώθει πολύ καλά με αυτό. «Ακόμα κι αν τώρα κάποιος μου εύχεται, του λέω με το χέρι στην καρδιά ότι το κεφάλαιο “παιδί” έχει κλείσει για μένα και είμαι πολύ καλά με αυτό», ανέφερε.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @mariampekatwrou

Η ίδια τόνισε πόσο εύκολα μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να γίνει εμμονή, με συνεχείς επισκέψεις σε γιατρούς, εξετάσεις και ενίοτε κατηγορίες προς τον γιατρό ή ακόμη και τον σύντροφο. «Υπάρχουν πολλές ιστορίες τραβηγμένες, γι’ αυτό το σωστό είναι το μέτρο», είπε και έστειλε μήνυμα σε γυναίκες που την ακολουθούν στα social media: «Να ησυχάζουν μέσα τους, γιατί μερικές φορές έρχεται από μόνο του. Σε μένα δεν συνέβη, σε άλλες γυναίκες ναι».

