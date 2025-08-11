Μπεκατώρου - Αλεβιζόπουλος: Στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με το σκυλάκι τους

Είναι 26 χρόνια μαζί!

11.08.25 , 12:30 Μπεκατώρου - Αλεβιζόπουλος: Στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με το σκυλάκι τους
Πολλά ζευγάρια της ελληνικής showbiz «ψήφισαν» και φέτος τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ανάμεσά τους η Μαρία Μπεκατώρου με τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο.

Μαρία Μπεκατώρου: Υποδέχεται τον Αύγουστο από την κοσμοπολίτικη Μύκονο

Ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε να βολτάρουν στα σοκάκια της Μυκόνου, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν ο τετράποδος φίλος τους.

«Όλα είναι καλοκαίρι»: Η Μαρία Μπεκατώρου με άψογο beach look στη Μύκονο

Μαρία Μπεκατώρου - Αντώνης Αλεβιζόπουλος: Βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου με τον τετράποδο φίλο τους (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Μαρία Μπεκατώρου - Αντώνης Αλεβιζόπουλος: Βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου με τον τετράποδο φίλο τους (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Η παρουσιάστρια του Mega απόλαυσε τη νυχτερινή ζωή του νησιού, φορώντας ένα στράπλες maxi φόρεμα με ιδιαίτερα print, που αναδείκνυε το μαύρισμά της. Από την άλλη ο Αντώνης Αλεβιζόπουλος επέλεξε ένα μονόχρωμο T-shirt, το οποίο συνδύασε με χακί cargo παντελόνι και sneakers

Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ανανεωμένη κι μαυρισμένη (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ανανεωμένη κι μαυρισμένη (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ανανεωμένη κι μαυρισμένη (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ανανεωμένη κι μαυρισμένη (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ! η Μαρία Μπεκατώρου είχε εξομολογηθεί για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί από το 1999.: «Ο Αντώνης, ο σύζυγός μου είναι το στήριγμά μου, ο σύντροφος της ζωής μου. Είναι πάντα εκεί για μένα. Όλα τα δημιουργήσαμε μαζί. Προχώρησα και έκανα τη διαδρομή μου και την άνοδό μου στη δουλειά μαζί του. Είναι δίκαιος, καλλιεργημένος, σοβαρός, προσγειωμένος. Κάποιες φορές μπορεί απλά να τον έχει κουράσει λίγο η δική μου προβολή. Αλλά αυτό είναι επιλογή μου. Όταν ο ένας από τους δύο είναι αναγνωρίσιμος, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ισορροπία στη σχέση. Κάποιος πρέπει να έχει διάθεση για περισσότερες υποχωρήσεις. Στη δική μας περίπτωση, αυτός που πρέπει να κάνει υποχώρηση είναι αυτός που λείπει πιο πολύ από το σπίτι, δηλαδή εγώ». 

