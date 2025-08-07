«Όλα είναι καλοκαίρι»: Η Μαρία Μπεκατώρου με άψογο beach look στη Μύκονο

Μαθήματα στιλ από την παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 17:35 5 τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα!
07.08.25 , 17:35 Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα
07.08.25 , 17:31 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Αύγουστο θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
07.08.25 , 17:29 Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
07.08.25 , 17:02 Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία
07.08.25 , 17:00 Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της
07.08.25 , 16:51 Νίκος Αλιάγας: Η φωτογραφία του που μας ταξίδεψε σχεδόν... 30 χρόνια πίσω!
07.08.25 , 16:22 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας
07.08.25 , 16:17 Bιτόρια: Τι ζήτησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού
07.08.25 , 16:00 Γλυφάδα: Nεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούταν
07.08.25 , 15:56 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με ροζ ολόσωμο μαγιό και λευκό καφτάνι στην Πάτμο
07.08.25 , 15:54 Η Zeekr ξεκινά συνεργασία με την GEO Mobility Hellas
07.08.25 , 15:49 Τζόλα: Φωτογραφίζεται σαν σταρ του σινεμά στα τιρκουάζ νερά της Σαρδηνίας
07.08.25 , 15:26 Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη - Ζητάει τα παιδιά της
07.08.25 , 15:08 Μαρία Ναυπλιώτου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Χίο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» για τις διακοπές της Μαρίας Μπεκατώρου στη Μύκονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Μπεκατώρου βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, όπου παραδίδει μαθήματα στιλ και κομψότητας

Μαρία Μπεκατώρου: Υποδέχεται τον Αύγουστο από την κοσμοπολίτικη Μύκονο

Σε πρόσφατη ανάρτησή της η παρουσιάστρια του Mega ποζάρει ξυπόλητη μπροστά από ένα γαλανόλευκο εκκλησάκι, φορώντας ριγέ φόρεμα με ένα μεγάλο λουλούδι στο στήθος

 

Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει τις διακοπές της στις Κυκλάδες με στιλ!

«Όλα είναι καλοκαίρι… Στο φόντο που εμείς διαλέγουμε να ζήσουμε…», σχολίασε με νόημαμα στη λεζάντα, με τα likes από τους followers της στο Instagram, που πλησιάζουν το μισό εκατομμύριο, να πέφτουν αμέσως «βροχή». 

Μαρία Μπεκατώρου: Είναι σίγουρα η «βασίλισσα» των ολόσωμων μαγιό!

Η Μαρία Μπεκατώρου προετοιμάζεται ψυχολογικά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία για άλλη μια χρονιά θα τη βρει στο τιμόνι της παρουσίασης του «The Chase». 

Μπορεί να υποδέχτηκε τον Αύγουστο στο νησί των Ανέμων, ωστόσο τους προηγούμενους μήνες η οικοδέσποινα του τηλεπαιχνιδιού του Mega έκανε διακοπές στη Σύρο, που κάθε χρόνο έχει εξασφαλισμένη μία θέση στις λίστα με τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ σύντομα θα ταξιδέψει και στον τόπο καταγωγής της, την Κεφαλονιά

Χθεσινό της story «μαρτύρησε» την επίσκεψή της στα Κουφονήσια, που φέτος επέλεξαν πολλοί Έλληνες celebrities, καθώς και πλήθος τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

To insta story της Μαρίας Μπεκατώρου από τα Κουφονήσια

To insta story της Μαρίας Μπεκατώρου από τα Κουφονήσια

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top