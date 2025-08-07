«Όλα είναι καλοκαίρι»: Η Μαρία Μπεκατώρου με άψογο beach look στη Μύκονο

Βίντεο της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» για τις διακοπές της Μαρίας Μπεκατώρου στη Μύκονο

Η Μαρία Μπεκατώρου βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, όπου παραδίδει μαθήματα στιλ και κομψότητας.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της η παρουσιάστρια του Mega ποζάρει ξυπόλητη μπροστά από ένα γαλανόλευκο εκκλησάκι, φορώντας ριγέ φόρεμα με ένα μεγάλο λουλούδι στο στήθος.

Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει τις διακοπές της στις Κυκλάδες με στιλ!

«Όλα είναι καλοκαίρι… Στο φόντο που εμείς διαλέγουμε να ζήσουμε…», σχολίασε με νόημαμα στη λεζάντα, με τα likes από τους followers της στο Instagram, που πλησιάζουν το μισό εκατομμύριο, να πέφτουν αμέσως «βροχή».

Η Μαρία Μπεκατώρου προετοιμάζεται ψυχολογικά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία για άλλη μια χρονιά θα τη βρει στο τιμόνι της παρουσίασης του «The Chase».

Μπορεί να υποδέχτηκε τον Αύγουστο στο νησί των Ανέμων, ωστόσο τους προηγούμενους μήνες η οικοδέσποινα του τηλεπαιχνιδιού του Mega έκανε διακοπές στη Σύρο, που κάθε χρόνο έχει εξασφαλισμένη μία θέση στις λίστα με τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ σύντομα θα ταξιδέψει και στον τόπο καταγωγής της, την Κεφαλονιά.

Χθεσινό της story «μαρτύρησε» την επίσκεψή της στα Κουφονήσια, που φέτος επέλεξαν πολλοί Έλληνες celebrities, καθώς και πλήθος τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

To insta story της Μαρίας Μπεκατώρου από τα Κουφονήσια