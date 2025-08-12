Μαρία Μπεκατώρου: Η συνάντηση στην Κεφαλονιά με τον γιο δημοσιογράφου

Οι δυό τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο της εκπομπής Καλοκαίρι Παρέα για τις διακοπές της Μαρίας Μπεκατώρου στη Μύκονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην αγαπημένη της Κεφαλονιά, χαλαρώνοντας μετά από μια άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, όπως κάθε χρόνο, επέλεξε το πανέμορφο νησί για να γεμίσει τις μπαταρίες της, να περάσει ποιοτικό χρόνο με τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο, και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ο Τάσος Τεργιάκης (δεξιά) με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Τάσος Τεργιάκης (δεξιά) με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Γιώργο Λιάγκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ωστόσο, οι διακοπές της επεφύλασσαν μια ευχάριστη έκπληξη. Η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε τυχαία με τον γιο του δημοσιογράφου Τάσου Τεργιάκη, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κάποια από τις μαγευτικές παραλίες του νησιού, όπου οι δυο τους συναντήθηκαν εντελώς απροειδοποίητα, χαρίζοντας μας μια υπέροχη φωτογραφία.

Μπεκατώρου - Αλεβιζόπουλος: Στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με το σκυλάκι τους

Η Μαρία και ο γιος του Τάσου Τεργιάκη πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, αποτυπώνοντας τη ζεστή τους συνάντηση. Με αφορμή αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ο Τάσος Τεργιάκης έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοσίευσε τη φωτογραφία και έγραψε με χιούμορ: «Δεν βρήκες εμένα στο νησί μας αλλά συνάντησες τον γιο μου… Καλά μπάνια!!!».

Μαρία Μπεκατώρου: Η συνάντηση στην Κεφαλονιά με τον γιο δημοσιογράφου

Η παρουσία της Μαρίας Μπεκατώρου στην Κεφαλονιά είναι μια παράδοση, καθώς το νησί αποτελεί τον αγαπημένο της προορισμό για τα καλοκαίρια. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις ομορφιές του τόπου, τους γαλήνιους ρυθμούς του, και φυσικά, τα κρυστάλλινα νερά των μοναδικών παραλιών του. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση προσέθεσε μια ακόμα ευχάριστη ανάμνηση στις φετινές της διακοπές, κάνοντας τον αποχαιρετισμό για την επιστροφή στα τηλεοπτικά πλατό ακόμα πιο δύσκολο.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
 |
ΤΑΣΟΣ ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ
