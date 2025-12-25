Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα

Αλλαγές στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Χριστούγεννα 2025: Πώς Θα Κινηθούν Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Με ειδικό καθεστώς λειτουργίας θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, όπως γνωστοποίησε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Συγκεκριμένα, κατά τις ημερομηνίες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, τα λεωφορεία που υπάγονται στην ΟΣΥ και την Κοινοπραξία, όπως και τα τρόλεϊ, θα κινούνται με πρόγραμμα που αντιστοιχεί σε Κυριακές και επίσημες αργίες. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει σε όλο το δίκτυο αυτών των μέσων, με στόχο την προσαρμογή στη μειωμένη επιβατική κίνηση των ημερών.

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026, έχει σχεδιαστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων για λεωφορεία και τρόλεϊ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες μετακινήσεις που παρατηρούνται τις συγκεκριμένες ημέρες, είτε λόγω επιστροφής των πολιτών στην εργασία τους είτε λόγω αυξημένης κινητικότητας στο αστικό κέντρο.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή το Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και το Τραμ, οι συχνότητες των δρομολογίων θα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Οι αλλαγές αυτές εξαρτώνται από την ημέρα και το ωράριο και έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικά το επιβατικό κοινό.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ακριβείς ώρες διέλευσης και τις συχνότητες των δρομολογίων μέσω των επίσημων ανακοινώσεων των αρμόδιων φορέων, ώστε να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δρομολόγια ΕΔΩ.

