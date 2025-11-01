«Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου συναντήθηκαν ξανά μετά από αρκετά χρόνια, σε μια εκδήλωση γεμάτη αναμνήσεις και χαμόγελα.

Οι δύο αγαπημένοι παρουσιαστές, που συνεργάστηκαν στο παρελθόν στη δημοφιλή εκπομπή του ANT1 «Τα Καρντάσιανς» μαζί με τον Δημήτρη Σταρόβα, είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και να θυμηθούν τα παλιά.

Αρναούτογλου και Μπεκατώρου ξανά μαζί – Η συνάντηση που γέμισε νοσταλγία

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μάλιστα, δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συνάντηση αυτή και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα:

«Κορίτσι όνειρο… καρδιά υπέροχη… βρεθήκαμε μετά από πολλά χρόνια πάνω στη σκηνή (για μία εκδήλωση) και περάσαμε υπέροχα… φανταστική παρουσιάστρια, υπέροχος άνθρωπος… Μαρία, είσαι πάντα στην καρδιά μου! (Μαρία, έβαλα αυτή που είσαι με κλειστά τα μάτια γιατί στις άλλες ήμουν χάλια. Τώρα θα μου πεις σ’ αυτή είμαι καλός; Ας όψεται!)».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από followers που χάρηκαν να δουν ξανά μαζί τους δύο παρουσιαστές, οι οποίοι υπήρξαν από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα της δεκαετίας του 2010.