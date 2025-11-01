«Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου

Μετά από χρόνια, οι “Καρντάσιανς” ξανασυναντήθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 12:28 Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
01.11.25 , 10:41 Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»
01.11.25 , 10:38 Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος
01.11.25 , 10:02 Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι
01.11.25 , 09:05 Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε
01.11.25 , 09:04 Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
01.11.25 , 09:03 Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
01.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Noεμβρίου
01.11.25 , 01:15 GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια - «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα»
Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φωτογραφίες των δυο αγαπημένων παρουσιαστών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου συναντήθηκαν ξανά μετά από αρκετά χρόνια, σε μια εκδήλωση γεμάτη αναμνήσεις και χαμόγελα.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος!»

Οι δύο αγαπημένοι παρουσιαστές, που συνεργάστηκαν στο παρελθόν στη δημοφιλή εκπομπή του ANT1 «Τα Καρντάσιανς» μαζί με τον Δημήτρη Σταρόβα, είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και να θυμηθούν τα παλιά.

Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega»

Αρναούτογλου και Μπεκατώρου ξανά μαζί – Η συνάντηση που γέμισε νοσταλγία

Αρναούτογλου και Μπεκατώρου ξανά μαζί – Η συνάντηση που γέμισε νοσταλγία

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μάλιστα, δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συνάντηση αυτή και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα:

«Κορίτσι όνειρο… καρδιά υπέροχη… βρεθήκαμε μετά από πολλά χρόνια πάνω στη σκηνή (για μία εκδήλωση) και περάσαμε υπέροχα… φανταστική παρουσιάστρια, υπέροχος άνθρωπος… Μαρία, είσαι πάντα στην καρδιά μου! (Μαρία, έβαλα αυτή που είσαι με κλειστά τα μάτια γιατί στις άλλες ήμουν χάλια. Τώρα θα μου πεις σ’ αυτή είμαι καλός; Ας όψεται!)».

Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από followers που χάρηκαν να δουν ξανά μαζί τους δύο παρουσιαστές, οι οποίοι υπήρξαν από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα της δεκαετίας του 2010.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top