Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος!»

Στους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από την πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε στο Mega πριν από πολλά χρόνια ,αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της καριέρας του, καθώς όπως είπε «δεν είχε κουράγιο να πάει στη δουλειά».

Ο παρουσιαστής μίλησε για μια κρίσιμη στιγμή της επαγγελματικής του πορείας στην εκπομπή Τετ-Α-Τετ, αναφερόμενος στο σημείο καμπής που τον οδήγησε να αποχωρήσει από την τηλεόραση και να αναζητήσει βοήθεια.

Ο Αρναούτογλου δήλωσε ότι χρειάστηκε τη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας και φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του: «Η αποχή από την τηλεόραση ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και στιγμή στη ζωή μου. Ήταν η στιγμή που πηγαίνω στο Mega και τους λέω: "Σας παρακαλώ δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί να κάνω το πρωινό και τον κόσμο να γελάει". Πάντα θα μνημονεύω τον κ. Μπούτο που μου είπε ότι το Mega με στηρίζει, δεν μπορούν να με πληρώνουν με όλα τα χρήματα από το συμβόλαιο, θα μου δίνουν τα μισά κι όποτε είμαι έτοιμος να ξαναγυρίσω. Να τον έχει ο Θεός καλά. Σώθηκα. Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος. Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία, έχει χρειαστεί να πάρω και φάρμακα για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Τάσο Τρύφωνος

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 περιέγραψε τη συγκεκριμένη περίοδο ως τη «πιο σκοτεινή» της ζωής του, σημειώνοντας πως η ψυχολογική του κατάσταση είχε φτάσει σε οριακό σημείο: «Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού μου και με έβλεπες, θα φώναζες την αστυνομία. Ήταν όλα αυτά στη ζωή που δεν μπορούσα να τα βάλω σε μια τάξη. Έπρεπε να σταματήσω την τρομακτική επιρροή που είχαν οι γονείς μου πάνω μου. Έπρεπε να πάρω απόφαση να ζήσω τη ζωή μου. Έπρεπε να τα βάλω σε μια τάξη αυτό που μου συνέβαινε από 17 χρονών για να κάνω πρωταθλητισμό. Σηκωνόμουν το πρωί και δεν είχα κουράγιο να πάω στη δουλειά. Έφτανα στην τηλεόραση και δεν ήθελα να πω αστείο».

Η φάση αυτή διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, κατά τον οποίο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βίωσε βαθιά ψυχική κρίση, αλλά τελικά βρήκε τη δύναμη να ανακάμψει. «Έναν χρόνο κράτησε αυτό. Το σκοτάδι με βοήθησε να βγω στο φως. Τόσο πολύ ήταν το σκοτάδι που κάποια στιγμή έπρεπε να βγω», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως μέσα από τη δοκιμασία αυτή έμαθε να θέτει όρια και να δίνει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία.