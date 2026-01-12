Σπασμένα τακούνια: Η ανατρεπτική κωμωδία ξεκινά περιοδεία σε όλη την Ελλάδα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας

12.01.26 , 22:27 Σπασμένα τακούνια: Η ανατρεπτική κωμωδία ξεκινά περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα κάνει η θεατρική παράσταση «Σπασμένα τακούνια», μία κωμωδία γεμάτη ανατροπές, μουσική και… εκπλήξεις!

Τέσσερις γυναίκες… Μια τυχαία συνάντηση στις τουαλέτες ενός μπουζουξίδικου… Εξομολογήσεις, συγκίνηση, ένταση και πολύ γέλιο!

Μέσα σε μια έκρηξη εξομολογήσεων, συγκίνησης, χιούμορ και αλληλεγγύης,   μιλούν για τη ζωή τους,για τούς έρωτες τους και  συνειδητοποιούν πόσο έχουν αφήσει τους άντρες να τις παρασύρουν.

 

Σπασμένα τακούνια: Η ανατρεπτική κωμωδία ξεκινά περιοδεία σε όλη την Ελλάδα

Έτσι αποφασίζουν να ξαναπάρουν την ζωή τους, στα χέρια τους και να βάλουν τους άντρες τους στη θέση τους!

Αλλά η ζωή κρύβει εκπλήξεις.

Ένα έργο της Τάνιας Χαροκόπου, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, το οποίο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες, που έμαθαν να ισορροπούν πάνω σε τακούνια ακόμα κι όταν αυτά σπάνε.

Τα «Σπασμένα Τακούνια» δεν είναι απλώς μια κωμωδία.

Είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης γυναίκας, γεμάτος γέλιο, αυτοσαρκασμό και αλήθεια. Ένα έργο που διασκεδάζει και συγκινεί.

Μια κωμωδία με ανατροπές, εντάσεις και πολύ μουσική.

Με ένα υπέροχοcast πρωταγωνιστών:

Ελένη Βαΐτσου

Βάσω Γουλιελμάκη

Βίκυ Κάβουρα

Ζώγια Σεβαστιανού

καιο Άγγελος Ανδριόπουλος

«Σπασμένα τακούνια»

 

Συντελεστές

Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Χρύσα Βαρβαγιάννη

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Κατασκευές σκηνικών: Kolossaion Productions

Παραγωγή: Kolossaion Productions, Dinamiki Performance

 

Εισιτήρια προπωλούνται: 

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/spasmena-takounia/

και σε επιλεγμένα σημεία στις πόλεις που πραγματοποιούνται οι παραστάσεις.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Παρασκευή 16/1 9:00μ.μ.  Κινηματοθέατρο Ευκαρπίδης Κατερίνη

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Σαββίδης, Κινηματοθέατρο Ευκαρπίδης

Σάββατο 17/1 9:00μ.μ.  Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ Βέροια

Προπώληση: Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ

Κυριακή 18/1 7:00μ.μ.  Κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Κοζάνη

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Παρασκευή 23/1 9:00μ.μ.  Πνευματικό Κέντρο  Τρίκαλα

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο « ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Σάββατο 24/17:00 μ.μ.Κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Καστοριά

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ, Κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Κυριακή 25/1 7:00μ.μ. VICTORIA CINEMAS Λάρισα

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο ΚΑΛΤΣΑΣ & VICTORIA CINEMAS

Παρασκευή 30/1 9:00μ.μ. κινηματοθέατρο Απόλλων Κόρινθος 

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Κιβωτός, Κινηματοθέατρο Απόλλων 

Κυριακή 1/2 8:00μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος Αργοστόλι 

Προπώληση: Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, βιβλιοπωλείο Φάρος 

Σάββατο 7/2 9:00μ.μ. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδα 

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο "ΕπιΧάρτου"

Κυριακή 8/2 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Φλώρινα 7:00 μ.μ.

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Γωνιά, Βιβλιοπωλείο Πασχάλη

Παρασκευή 13/2  9:15μ.μ.  Κινηματοθέατρο CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ρέθυμνο

Προπώληση: Κινηματοθέατρο CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Σάββατο 14/2  9:00μ.μ.  Θέατρο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Χανιά

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΚΙ

Κυριακή 15/2 8:00μ.μ.  Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ Ηράκλειο

Προπώληση: Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ

Παρασκευή 27/2  7:00μ.μ.  Κινηματοθέατρο ΟΡΦΕΑΣ Κέρκυρα

Προπώληση: Κινηματοθέατρο ΟΡΦΕΑΣ, ticketbox

Κυριακή 1/3 7:00μ.μ. Ιωάννινα Ζωσιμαία Ακαδημία (Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος) 

Προπώληση: Βιβλιοπωλέιο Αναγνώστης 

Σάββατο 7/3 9:00μ.μ. Κινηματοθέατρο Απόλλων Καβάλα 

Προπώληση: Βιβλιοπωλέιο Λύχνος, Κινηματοθέατρο Απόλλων

Κυριακή 8/3 8:00μ.μ.  Κινηματοθέατρο ΡΕΞ  Κομοτηνή 

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ & Κινηματοθέατρο ΡΕΞ

Παρασκευή 13/3    9:00μ.μ. Ομήρειο Πνευματικό κέντρο Χίος Προπώληση:  Βιβλιοπωλείο Πυξίδα, Παιδικά πολυκαταστήματα Κουμή, more.com

Σάββατο 14/3 9:00μ.μ.  Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Προπώληση:  Βιβλιοπωλείο Book and Art

Κυριακή 15/3 7:00μ.μ. Αμφιθέατρο Γενικού Λυκείου Σάμου 

Προπωληση: 

ΒΑΘΥ: Γιαννόπουλος PRESS and SNACK

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: Βιβλιοπωλείο Καραστάθης

Πληροφορίες – Κρατήσεις : ΔΥΝΑΜΙΚΗ PERFORMANCE

Τάσος Φουντουλάκος τηλ: 6941 676 762

Παρασκευή 20/3 9:00μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης 

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Σάββατο 21/3 9:00μ.μ. ArtBoxΦραγκάνη - Θεσσαλονίκη 

Προπώληση: more.com

Κυριακή 22/3 7:00μ.μ. ArtBoxΦραγκάνη - Θεσσαλονίκη 

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 27/3 9:00μ.μ. Κινηματοθέατρο Καρδίτσας

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Παιδεία & Κινηματοθέατρο Καρδίτσας

Σάββατο 28/3 9:00μ.μ. ArtBoxΦραγκάνη - Θεσσαλονίκη 

Προπώληση: more.com

Κυριακή 29/3 7:00μ.μ. ArtBoxΦραγκάνη - Θεσσαλονίκη 

Προπώληση: more.com

Κυριακή 5/4 8:00μ.μ. Θέατρο Πάνθεον Πάτρα 

Προπώληση: Θέατρο Πάνθεον

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ
