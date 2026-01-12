Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα

Εδώ και αρκετούς μήνες, η Ελένη Βουλγαράκη μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ακολουθώντας κάθε ευκαιρία που της δίνεται για να βρίσκεται στο πλευρό του αγαπημένου της, Φώτη Ιωαννίδη.

Όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις το επιτρέπουν, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ταξιδεύει στη χώρα της Ιβηρικής, όπου το ζευγάρι έχει δημιουργήσει το δικό του προσωπικό καταφύγιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ελένη Βουλγαράκη με γούστο που ισορροπεί ανάμεσα στο μοντέρνο και το cozy, έχει διακοσμήσει τη «φωλιά» τους με ζεστά χρώματα, προσεγμένες λεπτομέρειες και αντικείμενα που αποπνέουν οικειότητα. Όπως η ίδια έχει δείξει μέσα από αναρτήσεις της στα social media, ο χώρος εξελίσσεται διαρκώς, με νέες πινελιές να προστίθενται όσο περνά ο καιρός, μετατρέποντάς τον σε ένα πραγματικό σπίτι.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους όχι τόσο το εσωτερικό του σπιτιού, όσο τη μαγευτική θέα που απολαμβάνει καθημερινά. Από το παράθυρο του διαμερίσματός τους απλώνεται ένας τεράστιος, καταπράσινος κήπος, γεμάτος γκαζόν και περιποιημένα φυτά, που μοιάζει με μικρή όαση ηρεμίας. Ένας χώρος που, όπως όλα δείχνουν, θα αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο καιρός θα είναι ιδανικός για χαλάρωση στη φύση.

Στον κήπο έχουν ήδη τοποθετηθεί αναπαυτικές καρέκλες δίπλα στο πράσινο, ιδανικές για στιγμές ξεκούρασης, διάβασμα ή απλώς για να απολαμβάνει κανείς τη σιωπή και την ηρεμία του τοπίου. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η φωτογραφία που ανάρτησε η Ελένη με την αγαπημένη της τετράποδη φίλη να αγναντεύει τον κήπο από το παράθυρο, προσθέτοντας μια ακόμη πιο τρυφερή και ζεστή νότα στο στιγμιότυπο.

Μακριά από τη ρουτίνα και το άγχος της καθημερινότητας, η ζωή της Ελένης Βουλγαράκη στην Πορτογαλία μοιάζει να κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με φόντο το πράσινο, την αγάπη και μικρές στιγμές ευτυχίας που κάνουν τη διαφορά.