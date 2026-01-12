Εξαφάνιση Πάτρα: Ο άνδρας - μυστήριο που συνάντησε την ανήλικη πριν χαθεί

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου αναζητούν οι αστυνομικοί τα ίχνη της Λόρας, της έφηβης από την Πάτρα που έχει εξαφανιστεί από τις 8 του μήνα. Πριν χαθούν τα ίχνη της, είχε συνάντηση με έναν μυστηριώδη άνδρα. Το Star και η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ έχουν εξασφαλίσει αποκλειστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις της ανήλικης.

Εξαφάνιση Πάτρα: Αυτός είναι ο άνδρας - μυστήριο που συνάντησε την ανήλικη πριν εξαφανιστεί

8 Ιανουαρίου, ώρα 7.38. Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της Λόρας. Στα αποκλειστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ φαίνεται η ανήλικη να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο. Το παιδί φορά κουκούλα, ενώ ο άνδρας έχει γείρει μπροστά. Μοιάζει σαν να μετρά χρήματα.

Η τελευταία εικόνα που έχει η αστυνομία από τη Λόρα είναι εδώ, στην οδό Σώμερσετ στο Ρίο, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο της. Η κάμερα στο κατάστημα, έχει καταγράψει τις κινήσεις της.

Αυτόν τον άνδρα αναζητά η Ασφάλεια για να λύσει το θρίλερ της εξαφάνισης της έφηβης. Είναι άγνωστος στην οικογένεια. Προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν από την πινακίδα του αυτοκινήτου του. Λίγα λεπτά μετά από αυτή τη συνάντηση, η 16χρονη επιβιβάζεται σε ταξί – που έχει κλείσει από την προηγούμενη μέρα – και από την Πάτρα φτάνει στην Αθήνα.

Εξαφάνιση Πάτρα: Στο Star η οδηγός ταξί

Η ανήλικη πήρε ταξί από την Πάτρα κι έφτασε στους Ζωγράφου. Βαφόταν στη διαδρομή.

«Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», λέει η οδηγός του ταξί.

Την άφησε στου Ζωγράφου. Από εκεί και μετά, σκοτάδι. Ο πατέρας της – με το κινητό στο χέρι – περιμένει ένα καλό νέο.

«Η Λόρα πήγε στο σχολείο και δεν ήρθε στο σπίτι. Η αστυνομία ψάχνει. Έλεγξε αεροδρόμια, καμία πληροφορία. Δεν έχει φύγει με αεροπλάνο», λέει στο STAR ο μπαμπάς της.

Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της 16χρονης - Ο μυστηριώδης άνδρας θα λύσει το μυστήριο

Ως ανήλικη δεν θα μπορούσε να πετάξει μόνη της. Μήπως ο μυστηριώδης άνδρας της πούλησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει; Το ερώτημα αυτό είναι στο τραπέζι της έρευνας.

Λίγες μέρες πριν, η Λόρα πήγε σε:

Ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει τα κοσμήματά της

Αγόρασε από συμμαθήτριά της ένα κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να σβήσει κάθε ίχνος

Πριν εξαφανιστεί – το ίδιο πρωί – έσβησε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε τη σχολική της τσάντα και δήθεν πήγε για μάθημα. Κινήσεις που δύσκολα θα σκεφτόταν ένα παιδί μόνο του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχουν μαθητές που την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, αλλά όχι στη σχολική αίθουσα.

Εξαφάνιση Πάτρα: Η Λόρα ήθελε να γνωρίσει τον αδελφό της που βρίσκεται στη Γερμανία

Η αστυνομία έχει στα χέρια της κατάθεση συμμαθήτριάς της. Η 16χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως έχει έναν αδελφό στη Γερμανία, που ποτέ δεν έχει γνωρίσει, και θέλει να τον ψάξει. Από το δωμάτιο της κοπέλας λείπει το διαβατήριό της.