Σάλος στην Κύπρο: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου Χριστοδουλίδη

Μετά το βίντεο που συζητά με «επενδυτές» για χρηματοδότηση καμπάνιας

Κοσμος
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου με δυο παραιτήσεις που προκαλούν αίσθηση. 

Όπως μετέδωσε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  o Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, υπέβαλε την παραίτησή του. 

Κύπρος: Πολιτικός «σεισμός» μετά τη διαρροή βίντεο για προεδρικές μίζες

Αφορμή ένα βίντεο όπου εκείνος και ο πρώην υπουργός Ενέργειας συζητούν με φερόμενους επενδυτές για χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής καμπάνιας του Προέδρου με μετρητά. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αμφισβητείται η εντιμότητά του και ότι η αποχώρησή του είναι για προστασία των θεσμών. 

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά, αποχωρεί από την προεδρία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ενός ειδικού κρατικού ταμείου που ιδρύθηκε το 2015. Τονίζει ότι εκείνη και τα παιδιά της δέχθηκαν ανελέητη επίθεση στα social media, ενώ όλα τα χρήματα διακινούνται μέσω τραπεζών και χρησιμοποιούνται μόνο για υποτροφίες παιδιών. Και οι δύο επισημαίνουν ότι προέχει η προστασία της Κύπρου, της Κυβέρνησης και της οικογένειας του Προέδρου.

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
