Νέα Ιωνία: 66χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε πάνω σε σβησμένη διάβαση

«Τον είδα να εκτινάσσεται σαν κούκλα στον αέρα»

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε διασταύρωση στη Λεωφόρο Κύμης. Το θύμα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο από τη διάβαση πεζών, η οποία όμως είναι σχεδόν σβησμένη. Οι κάτοικοι της περιοχής ξεσπούν στην κάμερα του Star, καταγγέλλοντας την επικινδυνότητα του σημείου, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες αυτοπτών που είδαν τον άτυχο άνδρα να εκτινάσσεται στον αέρα.

Μία ακόμη οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα. Ένας άνδρας, 66 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ο άνθρωπος επιχείρησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Κύμης, όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο.

Νέα Ιωνία: Αποκολλήθηκε τμήμα γέφυρας – Έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα

Το σημείο στις εικόνες είναι διάβαση πεζών. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Οι διαγραμμίσεις έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τον χρόνο και την εγκατάλειψη, καθιστώντας το πέρασμα των πεζών μία θανάσιμη παγίδα. Μια παγίδα που ο δήμος ξέχασε να συντηρήσει, λες και η ασφάλεια των πολιτών είναι προαιρετική.

Νέα Ιωνία: «Τον είδα να εκτινάσσεται σαν κούκλα στον αέρα»

«Ακούω ένα “μπουπ” και βλέπω έναν άνθρωπο στον αέρα! Σαν κούκλα ήτανε, στο ύψος της διαφημιστικής πινακίδας… Τόσο ψηλά πήγε ο άνθρωπος. Έκανε τούμπες στον αέρα. Το αυτοκίνητο ούτε φρέναρε, ούτε τίποτα».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα που παρέσυρε τον άτυχο άνδρα πιθανότατα πέρασε με πράσινο φανάρι. Όμως το θύμα βρισκόταν ήδη στη μέση του οδοστρώματος, προσπαθώντας να διασχίσει τη λεωφόρο από το σημείο όπου δεν φαίνεται πια ούτε ίχνος από τη διάβαση.

«Εδώ είναι διάβαση; Όχι, δεν φαίνεται! Να τη φτιάξουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Πού είναι η διάβαση; Ποιος θα τη δει για να σταματήσει;»

Ο φακός του Star καταγράφει την καθημερινή αγωνία των κατοίκων. Άνθρωποι που περιμένουν πάνω στη νησίδα, που τρέχουν να προλάβουν, που ρισκάρουν τη ζωή τους σε κάθε βήμα.

Συνελήφθη οικιακή βοηθός η οποία «ξάφριζε» υπερήλικες στη Νέα Ιωνία

Νέα Ιωνία: «Τον είδα να εκτινάσσεται σαν κούκλα στον αέρα»

Νέα Ιωνία: Στελέχη της τροχαίας εξετάζουν κάμερες ασφαλείας 

Η Τροχαία θα πάρει καταθέσεις από τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, πρέπει οπωσδήποτε να βαφτεί η διάβαση, πριν την «ξαναβάψει» με αίμα κάποιος πεζός που θα επιχειρήσει να διασχίσει αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
 |
ΔΙΑΒΑΣΗ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
