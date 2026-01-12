Νέα Ιωνία: 66χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε πάνω σε σβησμένη διάβαση

Τραγωδία το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε διασταύρωση στη Λεωφόρο Κύμης. Το θύμα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο από τη διάβαση πεζών, η οποία όμως είναι σχεδόν σβησμένη. Οι κάτοικοι της περιοχής ξεσπούν στην κάμερα του Star, καταγγέλλοντας την επικινδυνότητα του σημείου, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες αυτοπτών που είδαν τον άτυχο άνδρα να εκτινάσσεται στον αέρα.

Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: 66χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε σε σβησμένη διάβαση

Μία ακόμη οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα. Ένας άνδρας, 66 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ο άνθρωπος επιχείρησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Κύμης, όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο.

Το σημείο στις εικόνες είναι διάβαση πεζών. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Οι διαγραμμίσεις έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τον χρόνο και την εγκατάλειψη, καθιστώντας το πέρασμα των πεζών μία θανάσιμη παγίδα. Μια παγίδα που ο δήμος ξέχασε να συντηρήσει, λες και η ασφάλεια των πολιτών είναι προαιρετική.

Νέα Ιωνία: «Τον είδα να εκτινάσσεται σαν κούκλα στον αέρα»

«Ακούω ένα “μπουπ” και βλέπω έναν άνθρωπο στον αέρα! Σαν κούκλα ήτανε, στο ύψος της διαφημιστικής πινακίδας… Τόσο ψηλά πήγε ο άνθρωπος. Έκανε τούμπες στον αέρα. Το αυτοκίνητο ούτε φρέναρε, ούτε τίποτα».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα που παρέσυρε τον άτυχο άνδρα πιθανότατα πέρασε με πράσινο φανάρι. Όμως το θύμα βρισκόταν ήδη στη μέση του οδοστρώματος, προσπαθώντας να διασχίσει τη λεωφόρο από το σημείο όπου δεν φαίνεται πια ούτε ίχνος από τη διάβαση.

«Εδώ είναι διάβαση; Όχι, δεν φαίνεται! Να τη φτιάξουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Πού είναι η διάβαση; Ποιος θα τη δει για να σταματήσει;»

Ο φακός του Star καταγράφει την καθημερινή αγωνία των κατοίκων. Άνθρωποι που περιμένουν πάνω στη νησίδα, που τρέχουν να προλάβουν, που ρισκάρουν τη ζωή τους σε κάθε βήμα.

Νέα Ιωνία: Στελέχη της τροχαίας εξετάζουν κάμερες ασφαλείας

Η Τροχαία θα πάρει καταθέσεις από τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, πρέπει οπωσδήποτε να βαφτεί η διάβαση, πριν την «ξαναβάψει» με αίμα κάποιος πεζός που θα επιχειρήσει να διασχίσει αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο.