Jeep Compass: Αποκαλύπτουμε τα μυστικά του νέου μοντέλου

Το Jeep Compass ήταν πάντα ένα σύμβολο για την μάρκα και η ολοκαίνουργια γενιά του δεν αποτελεί εξαίρεση. Το νέο μοντέλο φέρνει την εμπειρία ενός αυθεντικού Jeep στη σύγχρονη εποχή, συνδυάζοντας τον εμβληματικό σχεδιασμό με κορυφαίο επίπεδο τεχνολογίας. Από τους δρόμους της πόλης, τους αυτοκινητόδρομους, έως και τις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές, το νέο Jeep Compass θα φέρει σε πέρας την αποστολή του με συνέπεια και ασφάλεια.

Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη για κορυφαία πρακτικότητα, δίνοντας παράλληλα στον οδηγό και τους επιβάτες μια έξυπνη, διαισθητική και συνδεδεμένη εμπειρία. Το ταμπλό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και οθόνη 16” για το σύστημα infotainment, με Head-Up Display που προβάλει κάθε σημαντικό δεδομένο χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να παίρνει το βλέμμα από το δρόμο. Ακόμη και τα χειριστήρια του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απλότητα, επιτρέποντας στον οδηγό να διαχειρίζεται πολλές λειτουργίες εύκολα και με ασφάλεια.Ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ γενναιόδωρος, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν επιπλέον 20 χιλιοστά για τα γόνατα σε σχέση με το προηγούμενο Compass και χώρο αποσκευών 550 lt. Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος της καμπίνας φτάνει τα 34 lt και χωράει όλα τα καθημερινά αντικείμενα.

Η γκάμα του νέου Compass θα είναι παραπάνω από πλήρης, δίνοντας σε κάθε οδηγό την ελευθερία να επιλέξει την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων, αποδοτικότητας και απόλαυσης. Αρχικά θα περιλαμβάνει την 1.2 e-Hybrid έκδοση που αποδίδει 145 HP και έχει συνολική αυτονομία έως 970 km, παράλληλα με μια πλήρως ηλεκτρική με 213 HP και αυτονομία 500 km.Η αρχιτεκτονική δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ο επιλογέας Selec-Terrain που είναι εργονομικά τοποθετημένος για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Το Selec-Terrain αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει επίσης τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πέντε λειτουργίες: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση), οι οποίες διαφοροποιούν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων, ώστε σε κάθε περίπτωση ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα να είναι μέγιστες.

Οι αναλογίες του αμαξώματος ασπάζονται στο έπακρο την ταυτότητα της μάρκας, με συνολικό μήκος στα 4,55 m και την αεροδυναμική να είναι κορυφαία. Όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα είναι μελετημένα για να αποδίδουν τέλεια ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να συνδυάζειτα δυναμικά χαρακτηριστικά με την άνεση. Έτσι, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 200 mm συνοδεύεται από κορυφαίο κράτημα. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Compass οι κινήσεις του αμαξώματος στον κατακόρυφο άξονα είναι 15% πιο ομαλές, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20% δίνοντας ακόμα πιο σταθερό πάτημα.

Ταυτόχρονα, το σύστημα διεύθυνσης είναι ρυθμισμένο για ακρίβεια μα και ευκολία, δίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα κάτω από όλες τις συνθήκες. Οι παραπάνω βελτιώσεις συνοδεύονται από αναβαθμισμένη ηχομόνωση που προκύπτει από τη χρήση νέων υλικών, όπως το παχύτερο κατά 11% πίσω κρύσταλλο. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια ιδιαίτερα πολιτισμένη και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα που ο οδηγός και οι συνεπιβάτες απολαμβάνουν σε κάθε διαδρομή.

Το νέο Jeep Compass είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμα SUV. Εξασφαλίζοντας βαθιά αίσθηση άνεσης και ηρεμίας, μετατρέπει κάθε μετακίνηση σε μια έξυπνη και απολαυστική εμπειρία. Αντιπροσωπεύοντας ένα μεγάλο άλμα στην άνεση και τις συνολικές δυνατότητες, το νέο Compass θέτει εκ νέου το σημείο αναφοράς στα C-SUV. Αποδεικνύει δε πώς η εξέλιξη στη μηχανολογία και το σχεδιασμό μπορεί να συνυπάρχει τέλεια με το αυθεντικό και ασυναγώνιστο πνεύμα περιπέτειας.