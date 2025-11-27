Αλλαγές στις διαθήκες: Τι είναι οι «κληρονομικές συμβάσεις»

Σημαντικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο φέρνει το νέο νομοσχέδιο που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγοντας νέους κανόνες για πρώτη φορά μετά από 80 ολόκληρα χρόνια. Οι αλλαγές στοχεύουν κυρίως στη μείωση των οικογενειακών συγκρούσεων, στην καλύτερη αξιοποίηση περιουσιών και στην προστασία συζύγων και παιδιών.

Οι «κληρονομικές συμβάσεις» μπαίνουν για πρώτη φορά στη ζωή μας. Με αυτές, ο διαθέτης θα μπορεί εν ζωή να καθορίζει πώς θα μοιραστεί η περιουσία του – κινητή, ακίνητη, ακόμη και πνευματικά δικαιώματα.

Πρόκειται για ρύθμιση που αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να αποφευχθούν οι συχνές –και πολλές φορές καταστροφικές– συγκρούσεις και δικαστικές διαμάχες που ξεσπούν μετά τον θάνατο, αφήνοντας συχνά την περιουσία ανεκμετάλλευτη.

Κληρονομικό δίκαιο: Ενίσχυση της θέσης συζύγων, παιδιών και συντρόφων

Το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις για τους στενούς συγγενείς:

Αύξηση της νόμιμης μοίρας του συζύγου από 25% στο 33%.

Αναγνώριση του ρόλου των συντρόφων, με ρυθμίσεις που θωρακίζουν τη θέση τους σε κληρονομικό επίπεδο.

Κληρονομικό δίκαιο: Τέλος στο «αγκάθι» των χρεών σε περίπτωση μη αποποίησης

Μια από τις πιο κρίσιμες αλλαγές αφορά τη διαχείριση των χρεών.

Μέχρι σήμερα, αν κάποιος κληρονόμος δεν έκανε εγκαίρως αποποίηση και ο διαθέτης είχε χρέη, αυτά περνούσαν αυτομάτως στον κληρονόμο. Με το νέο πλαίσιο, αυτό αλλάζει και οι ευθύνες πλέον διαχωρίζονται, προστατεύοντας όσους δεν επιθυμούν ή δεν προλαβαίνουν να αποποιηθούν.

Οι ιδιόχειρες διαθήκες δεν καταργούνται – Στο διαδίκτυο πλέον οι δημοσιεύσεις

Παρά τις αλλαγές, οι ιδιόχειρες διαθήκες –οι γνωστές «διαθήκες στο συρτάρι»– παραμένουν κανονικά σε ισχύ.

Παράλληλα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Μητρώο Διαθηκών, μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr. Εκεί καταχωρούνται όλες οι διαθήκες, με αποτέλεσμα η δημοσίευσή τους να γίνεται πλέον μέσα σε μία εβδομάδα, αντί για μήνες ή χρόνια όπως συνέβαινε στο παρελθόν.