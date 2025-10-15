Υπαναχώρηση κυβέρνησης: Δε σβήνει  τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών

Την ερχόμενη εβδομάδα η τροπολογία για το Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη

STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο μέτωπο που σχετίζεται με τα Τέμπη η κυβέρνηση υπαναχώρησε και δεν θα σβηστούν τελικά τα ονόματα από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ερώτημα παραμένει τί θα γίνει με τα λουλούδια και τα μικρά καντηλάκια, καθώς η τροπολογία που απαγορεύει οποιαδήποτε εκδήλωση πλέον στο σημείο, θα ψηφιστεί κανονικά. 

Στις εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, σε απευθείας σύνδεση από το Σύνταγμα, κοινοβουλευτικός συντάκτης Αντώνης Αντωνόπουλος.  

Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Τροπολογία στη Βουλή 

Όπως υπενθύμισε, από το τέλος Φεβρουαρίου του 2024 εδώ στον προαύλιο χώρο του μνημείου, παραμένουν γραμμένα με ανεξίτηλη κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57  θυμάτων των Τεμπών. Το σημείο έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς. Ένα σημείο μνήμης και τιμής. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης  ότι το Μνημείο θα προστατευθεί και θα καθαριστεί προκάλεσαν αντιδράσεις. Έτσι,  η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει και σε αυτό το θέμα μια υπαναχώρηση και αποφασίστηκε ότι τα ονοματα προς το παρόν δεν θα σβηστούν. 

Κεριά στο σημείο με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα

Δε θα σβηστούν  ούτε την επόμενη εβδομάδα που η κυβέρνηση θα περάσει από τη Βουλή την τροπολογία με την οποία ουσιαστικά θα απαγορεύσει κάθε διαμαρτυρία πάνω στον χώρο αυτό.  Ίσως αφήσουν τον χρόνο και τον καιρό να τα σβήσει, ίσως περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, πάντως δεν θέλουν να ξεσπάσουν νέες εντάσεις ανέφερε ο Α. Αντωνόπουλος  

Γύρω από τα ονόματα, συγγενείς, φίλοι και απλοί άνθρωποι έχουν φτιάξει μια ζώνη με γλαστράκια, κεριά και  λουλούδια. Ακόμη κι αυτά όταν θα  προσπαθήσουν να τα  αφαιρέσουν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έντονες αντιδράσεις.  

Το σημείο στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη με τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών

Το σημείο στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη με τα ονόματα  θυμάτων των Τεμπών

Η τροπολογία πάντως που θα δίνει την ευθύνη για τη συντήρηση και τη φροντίδα του Μνημείου στο Υπουργείο Άμυνας όλα δείχνουν ότι θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. 

Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Η δήλωση του Π. Μαρινάκη και η αντίδραση της αντιπολίτευσης  

«Εμείς δεν πρόκειται να πάμε αύριο μεθαύριο την άλλη βδομάδα να σβήσουμε τα ονόματα. Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία» δήλωσε σήμερα για το ζήτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.  

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

Στις δηλώσεις του αντέδρασε η αντιπολίτευση. «Προσπαθεί να κάνει διαχείριση επικοινωνιακή της πολιτικής της ήττας.  Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου» σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ενώ  ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης  Φάμελλος ανέφερε για το ζήτημα: «Εμένα μου βγάζει και μια τραμπική αντίληψη, στρατιωτικοποίησης δηλαδή δημόσιων χώρων, κάτι το οποίο είναι αντίθετο και με το Σύνταγμα». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
 |
ΘΥΜΑΤΑ ΤΕΜΠΩΝ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

