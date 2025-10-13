Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι

Για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να βάλει τέλος στις κινητοποιήσεις γύρω από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες για τη συντήρηση και τη διαχείρισή του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Τασούλας από την πλευρά του ζήτησε να υπάρξει επαρκής διάλογος πριν κατατεθεί στη Βουλή η σχετική ρύθμιση.

Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώθηκαν από συγγενείς των θυμάτων και κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τηρεί σιγή.

Τασούλας σε Μητσοτάκη: Να δοθεί περισσότερος χρόνος για διάλογο

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε μία εκτός τόπου και χρόνου «επαναστατική γυμναστική» πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία — τουλάχιστον — να ομονοήσουμε στα απολύτως προφανή: να αναδείξουμε και να προστατέψουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα», τόνισε ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρστίας.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τασούλα

Η ρύθμιση που προτείνεται θα απαγορεύει τις διαδηλώσεις πάνω στην πλατεία όπου βρίσκεται το μνημείο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι έχουν παραγγελθεί νέες σκοπιές με αντιπυρικό ξύλο για την Προεδρική Φρουρά και ζήτησε περισσότερο χρόνο για διάλογο πριν η ρύθμιση φτάσει στη Βουλή.



«Ο ιδεώδης τρόπος για να εξετάσουμε το θέμα του πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος», δήλωσε ο κ. Τασούλας.

Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι και άλλων συγγενών

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία στοχευμένη επίθεση κατά των συγγενών των θυμάτων. «Ούτε εμείς ούτε η κοινωνία θα αφήσουμε να σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων από το σημείο μπροστά από το μνημείο», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να απαντήσει με «απάνθρωπο τρόπο» μετά την πρόσφατη δικαίωσή του.

Στη δημόσια σφαίρα κυκλοφόρησαν επίσης αναρτήσεις όπως της Μαρίας Καρυστιανού: «Δεν θα τους αφήσουμε. Καμία φωνή αλήθειας και δικαιοσύνης δεν θα πνιγεί στο βωμό της κυβερνητικής αναλγησίας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης

Κανένα σχόλιο από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει προβεί σε δήλωση, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να στείλει εσωκομματικό μήνυμα προς υπουργούς που έχουν στηρίξει τα αιτήματα των συγγενών, όπως ο Νίκος Δένδιας.

Η τοποθέτηση Π. Μαρινάκη και οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα - δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι που κάποιοι θέλουν να χτίσουν». Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο MEGA μίλησε για «τραμπικό πυροτέχνημα» από τον πρωθυπουργό, ενώ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, χαρακτήρισε το μήνυμα του πρωθυπουργού «ακαίριο και ιταμό, με αποδέκτες το εσωτερικό του κόμματος».

Το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση όσο το θέμα παραμένει στον δημόσιο διάλογο και πριν ληφθούν τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση που αφορά το μνημείο.



