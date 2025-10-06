Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις

Οι δικαστικές αρχές έκαναν δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας για 22η ημέρα, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές της Λάρισας αποδέχθηκαν το αίτημα, χωρίς ωστόσο να διατάξουν νέα ανάκριση. Αυτό σημαίνει πως η κύρια δικογραφία για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς θα συνεχίσει την κανονική της πορεία, ενώ παράλληλα εξετάζονται και αιτήματα εκταφής από άλλους συγγενείς θυμάτων.

Ο Πάνος Ρούτσι, κάνοντας επί 22 ημέρες απεργία πείνας, ζητά την εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις και να μάθει την αιτία θανάτου του / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτές και τις αιτήσεις εκταφής που υπέβαλαν οι οικογένειες Μαρίας Καρυστιανού, Ασλανίδη και Κωνσταντινίδη, προκειμένου να προχωρήσουν σε επιπλέον εξετάσεις.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε πως η οικογένεια δεν είχε επίσημη ενημέρωση για τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν από το πρωί σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος.

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται σήμερα στην 22η ημέρα απεργίας πείνας, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τον επισκέφθηκε στο Σύνταγμα, δηλώνοντας πως «ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει». Την Κυριακή, πλήθος πολιτών συμμετείχε στη συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον πατέρα που συνεχίζει τον αγώνα του για δικαίωση.

Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας για τον Π. Ρούτσι

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Π. Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους των μέσω μαζικής ενημέρωσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας για τον Π. Ρούτσι.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην αρχή της ομιλίας της ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι «μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει δεκτό κανένα αίτημα του Πάνου Ρούτσι» από τις δικαστικές αρχές, αναφερόμενη ουσιαστικά στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι αναμένεται τις επόμενες ώρες να δοθεί το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, μετά από αιτήματα συγγενών που έχουν ζητήσει εκταφή. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια, επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα που έχει κάνει η οικογένεια, είτε έχουν απορριφθεί, είτε εκκρεμούν, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Κάποιοι παίζουν στην κυριολεξία με την ψυχή του και με τη ζωή του. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτός ο αγώνας είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων...», προσέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «αντιθέτως, μεθοδεύονται διαδικασίες που θα συσκοτίσουν την υπόθεση» και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, την οποία κατηγόρησε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ενώ μίλησε για «εξουσίες» που «επιχειρούν για άλλη μια φορά ένα μπάζωμα της αλήθειας». «Δυστυχώς είναι δυνατόν, η υπόθεση που αφορά το πώς πέθανε ο Ντένις Ρούτσι, να μην έχει μέσα τα αιτήματα, τις τοποθετήσεις, τα διαβήματα της οικογένειάς του. Είναι δυνατόν, γιατί έχουμε αυτόν τον στραγγαλισμό της δικαστικής λειτουργίας από την πολιτική-κυβερνητική εξουσία», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «αποτρέπει» δικαστικούς λειτουργούς «να κάνουν το καθήκον τους», δηλαδή, όπως εξήγησε, «τα νόμιμα που γίνονται σε κάθε τέτοια υπόθεση». «Είναι οφθαλμοφανές ότι η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαστική εξουσία και τους υπαγορεύει τι να κάνουν», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαμηνύοντας ότι δεν φοβάται αλλά και ότι δεν θα κάνει «ούτε σπιθαμή πίσω», από αυτή την υπόθεση.