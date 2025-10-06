Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης

Είναι το τρίτο αίτημα που καταθέτει

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Νέο αίτημα εκταφής του παιδιού της κατέθεσε η Μ. Καρυστιανού / ERT
Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε τη Δευτέρα 6 Οκτώβρη αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Κοβέσι: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού»

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η κ. Καρυστιανού καταθέτει αίτημα εκταφής της κόρης της. 

Το αίτημα αυτό έρχεται μετά την εξέλιξη στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρισκόταν στην 22η μέρα της απεργίας πείνας. 

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως θα ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

