Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε τη Δευτέρα 6 Οκτώβρη αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που η κ. Καρυστιανού καταθέτει αίτημα εκταφής της κόρης της.
Το αίτημα αυτό έρχεται μετά την εξέλιξη στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρισκόταν στην 22η μέρα της απεργίας πείνας.
Συγκεκριμένα, φαίνεται πως θα ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.