Χριστούγεννα 2025: Πότε θα φωταγωγηθούν τα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι προετοιμασίες του χριστουγεννιάτικου στολισμού έχουν ξεκινήσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στολισμός πλατείας Συντάγματος/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Τα επιβλητικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα φωτίσουν την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Αριστοτέλους έφτασαν σήμερα στον προορισμό τους, ενώ οι δήμοι έχουν ήδη ορίσει τις ημερομηνίες για τη φωταγώγησή τους.

Στολισμός πλατείας Συντάγματος/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Αθήνα

Το έλατο, ύψους 19 μέτρων από τη Βυτίνα Αρκαδίας, έφτασε στην πλατεία Συντάγματος και για την περίοδο των εορτών θα κοσμεί την καρδιά της Αθήνας. Μετά, θα δοθεί ως δωρεά στην Ξυλογλυπτική Σχολή των Καλών Τεχνών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Αθήνα: Έλατο 19 μέτρων θα στολίσει την πλατεία Συντάγματος/ screenshot ΣΚΑΪ

Ήδη οι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν στολιστεί με φωτάκια και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η φωταγώγηση του δέντρου με εκδηλώσεις και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Στολισμός πλατείας Συντάγματος/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Οι δήμοι της Αθήνας έχουν προγραμματίσει τον στολισμό των δικών τους πόλεων και τις φωταγωγήσεις των δέντρων τους σε διαφορετικές ημερομηνίες. Στον Πειραιά, η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου από την Ανθή Βούλγαρη. Στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει θα τραγουδήσει η Λένα Ζευγαρά, όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Η αποκάλυψη της Ανθής Βούλγαρη ότι θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Πειραιά/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το έλατο ύψους 18 μέτρων από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής έχει ήδη τοποθετηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή «Αταίριαστοι», το δέντρο έχει διάμετρο 8 μέτρων κι έφτασε στην πλατεία συνοδεία τεσσάρων περιπολικών.

Θεσσαλονίκη: Έλατο 18 μέτρων θα στολίσει την πλατεία Αριστοτέλους/ screenshot ΣΚΑΪ

Η φωταγώγησή του θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Η φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Μεγάλες πόλεις θα «φορέσουν» επίσης τα γιορτινά τους με τη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων τους σε κεντρικά σημεία, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης η φωταγώγηση θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, στην Πάτρα σήμερα 21 Νοεμβρίου και στη Λάρισα, την 1η Δεκεμβρίου με συναυλία της Πέγκυς Ζήνα.