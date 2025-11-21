Χριστούγεννα 2025: Πότε θα φωταγωγηθούν τα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι προετοιμασίες του χριστουγεννιάτικου στολισμού έχουν ξεκινήσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Τα επιβλητικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα φωτίσουν την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Αριστοτέλους έφτασαν σήμερα στον προορισμό τους, ενώ οι δήμοι έχουν ήδη ορίσει τις ημερομηνίες για τη φωταγώγησή τους.
Αθήνα
Το έλατο, ύψους 19 μέτρων από τη Βυτίνα Αρκαδίας, έφτασε στην πλατεία Συντάγματος και για την περίοδο των εορτών θα κοσμεί την καρδιά της Αθήνας. Μετά, θα δοθεί ως δωρεά στην Ξυλογλυπτική Σχολή των Καλών Τεχνών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.
Ήδη οι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν στολιστεί με φωτάκια και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η φωταγώγηση του δέντρου με εκδηλώσεις και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Οι δήμοι της Αθήνας έχουν προγραμματίσει τον στολισμό των δικών τους πόλεων και τις φωταγωγήσεις των δέντρων τους σε διαφορετικές ημερομηνίες. Στον Πειραιά, η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου από την Ανθή Βούλγαρη. Στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει θα τραγουδήσει η Λένα Ζευγαρά, όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.
Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, το έλατο ύψους 18 μέτρων από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής έχει ήδη τοποθετηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή «Αταίριαστοι», το δέντρο έχει διάμετρο 8 μέτρων κι έφτασε στην πλατεία συνοδεία τεσσάρων περιπολικών.
Η φωταγώγησή του θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
Η φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
Μεγάλες πόλεις θα «φορέσουν» επίσης τα γιορτινά τους με τη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων τους σε κεντρικά σημεία, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης η φωταγώγηση θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, στην Πάτρα σήμερα 21 Νοεμβρίου και στη Λάρισα, την 1η Δεκεμβρίου με συναυλία της Πέγκυς Ζήνα.