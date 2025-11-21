Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στο IQ160: «Μουρίκη το κάναμε», λέει ο Αργύρης!

Αποκλειστικό sneak preview από το επεισόδιο του IQ 160 23/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 12:48 Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα
21.11.25 , 12:32 Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών
21.11.25 , 12:27 Μελίνα Ασλανίδου: Η αντίδραση στα σχόλια για την εμφάνισή της
21.11.25 , 12:25 Kia PV5: Αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026»
21.11.25 , 12:08 Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
21.11.25 , 12:07 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει!
21.11.25 , 12:07 Αντικείμενο από τον Μεσοπόλεμο στο δωμάτιο αγοραστών του Cash or Trash!
21.11.25 , 11:53 Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
21.11.25 , 11:45 Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στο IQ160: «Μουρίκη το κάναμε», λέει ο Αργύρης!
21.11.25 , 11:44 Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν
21.11.25 , 11:33 Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη
21.11.25 , 11:08 Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!
21.11.25 , 10:59 GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview
21.11.25 , 10:49 Χριστούγεννα 2025: Πότε θα φωταγωγηθούν τα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
21.11.25 , 10:11 Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών
Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη
Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε δίπλα στο τζάκι της!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν
Τουρκία: Αδιανόητη φάρσα σε 15χρονο κατέληξε στον θάνατό του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
IQ 160: Sneak Preview Από Την Κυριακή 23/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Κυριακή το βράδυ στις 22.10 στο Star, η Πηνελόπη Μουρίκη θα προσπαθήσει να κάνει τον Αργύρη Καλαντζή να ανακτήσει τη μνήμη του και να θυμηθεί τη βραδιά που ήρθαν πιο κοντά.

Το αποκλειστικό απόσπασμα του IQ 160 που προβλήθηκε στο Breakfast@star φανέρωσε τη χημεία τους, την αίσθηση νοσταλγίας για εκείνη τη νύχτα που τους έφερε πιο κοντά και φυσικά το χιούμορ που μόνο εκείνοι μπορούν να μοιραστούν.

Η ατάκα που έκανε viral το απόσπασμα με Αργύρη Καλαντζή

Οι δυο τους είναι στο αυτοκίνητο και η Πηνελόπη του λέει: «Α, ωραία. Να σου πω κάτι, χωρίς να πλησιάσω;»

«Χωρίς να πλησιάσεις, ναι.», της απαντά εκείνος.

Η Πηνελόπη τον προκάλεσε να ανακαλέσει τη στιγμή που χόρεψαν μαζί: «Κάνε μια προσπάθεια να θυμηθείς εκείνο το βράδυ… Θυμήσου που χορέψαμε. Χορέψαμε έτσι κάπως άτσαλα.»

Ο Αργύρης όμως ξεκαθάρισε με ειλικρίνεια: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έγινε κάτι μεταξύ μας εκείνο το βράδυ και να μην το θυμάμαι. Δε θα το ξαναπώ. Τέλος η κουβέντα.»

Παρά τις αστείες και παιχνιδιάρικες ατάκες, η συζήτηση αποκάλυψε και πιο παιχνιδιάρικα στοιχεία της σχέσης τους, όπως όταν θυμήθηκαν ότι έπαιξαν τσιγκολελέτα ή αγκάλιασαν τα δέντρα: «Μετά αγκαλιαστήκαμε. Αγκαλιάζαμε τα δέντρα. Πού παίξαμε τσιγκολελέτα.»

IQ 160: Αρχίζει να θυμάται ο Αργύρης

Ο Αργύρης  αναφώνησε έκπληκτος:«Ωπα, ωπα, ώπα. Ναι, ναι. Αυτό κάτι μου λέει. Μουρίκη το κάναμε»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top