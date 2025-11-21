Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στο IQ160: «Μουρίκη το κάναμε», λέει ο Αργύρης!

Την Κυριακή το βράδυ στις 22.10 στο Star, η Πηνελόπη Μουρίκη θα προσπαθήσει να κάνει τον Αργύρη Καλαντζή να ανακτήσει τη μνήμη του και να θυμηθεί τη βραδιά που ήρθαν πιο κοντά.

Το αποκλειστικό απόσπασμα του IQ 160 που προβλήθηκε στο Breakfast@star φανέρωσε τη χημεία τους, την αίσθηση νοσταλγίας για εκείνη τη νύχτα που τους έφερε πιο κοντά και φυσικά το χιούμορ που μόνο εκείνοι μπορούν να μοιραστούν.

Οι δυο τους είναι στο αυτοκίνητο και η Πηνελόπη του λέει: «Α, ωραία. Να σου πω κάτι, χωρίς να πλησιάσω;»

«Χωρίς να πλησιάσεις, ναι.», της απαντά εκείνος.

Η Πηνελόπη τον προκάλεσε να ανακαλέσει τη στιγμή που χόρεψαν μαζί: «Κάνε μια προσπάθεια να θυμηθείς εκείνο το βράδυ… Θυμήσου που χορέψαμε. Χορέψαμε έτσι κάπως άτσαλα.»

Ο Αργύρης όμως ξεκαθάρισε με ειλικρίνεια: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έγινε κάτι μεταξύ μας εκείνο το βράδυ και να μην το θυμάμαι. Δε θα το ξαναπώ. Τέλος η κουβέντα.»

Παρά τις αστείες και παιχνιδιάρικες ατάκες, η συζήτηση αποκάλυψε και πιο παιχνιδιάρικα στοιχεία της σχέσης τους, όπως όταν θυμήθηκαν ότι έπαιξαν τσιγκολελέτα ή αγκάλιασαν τα δέντρα: «Μετά αγκαλιαστήκαμε. Αγκαλιάζαμε τα δέντρα. Πού παίξαμε τσιγκολελέτα.»

Ο Αργύρης αναφώνησε έκπληκτος:«Ωπα, ωπα, ώπα. Ναι, ναι. Αυτό κάτι μου λέει. Μουρίκη το κάναμε»

