Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα

Λίγα 24ωρα πριν το νέο επεισόδιο της αγαπημένης κωμικής σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, είδαμε ένα απολαυστικό απόσπασμα στο Breakfast@Star.

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης βάζει φωτιά και τα φαντάσματα τρέπονται σε φυγή!

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) παίζουν... με τη φωτιά, με την Μπήλιω που έκαψαν ζωντανή οι Τούρκοι, να φωνάζει: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά!» τρέχοντας να ξεφύγει. Την ίδια στιγμή ο Ταγματάρχης θυμάται ότι κάποτε, σε εκείνο το σημείο είχε θάψει μια βόμβα. «Μαρίνα, φύγε από εκεί, φύγετε από εκεί... θα εκραγεί. Υπάρχει βόμβα!».

Με τη Μαρίνα να λέει έντρομη στον Χάρη να σβήσει τη φωτιά, ο Ταγματάρχης πηδάει για να τους σώσεις φωνάζοντας: «Καλυφθείτε!».

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα αυτή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star.

Δείτε τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα