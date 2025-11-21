Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα
Λίγα 24ωρα πριν το νέο επεισόδιο της αγαπημένης κωμικής σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, είδαμε ένα απολαυστικό απόσπασμα στο Breakfast@Star

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης βάζει φωτιά και τα φαντάσματα τρέπονται σε φυγή!

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης βάζει φωτιά και τα φαντάσματα τρέπονται σε φυγή!

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) παίζουν... με τη φωτιά, με την Μπήλιω που έκαψαν ζωντανή οι Τούρκοι, να φωνάζει: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά!» τρέχοντας να ξεφύγει. Την ίδια στιγμή ο Ταγματάρχης θυμάται ότι κάποτε, σε εκείνο το σημείο είχε θάψει μια βόμβα. «Μαρίνα, φύγε από εκεί, φύγετε από εκεί... θα εκραγεί. Υπάρχει βόμβα!». 

Η Βαλεντίνα από τη Φάρμα... τώρα ηθοποιός στα Φαντάσματα!

Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!

Με τη Μαρίνα να λέει έντρομη στον Χάρη να σβήσει τη φωτιά, ο Ταγματάρχης πηδάει για να τους σώσεις φωνάζοντας: «Καλυφθείτε!». 

Τα Φαντάσματα ποζάρουν στον φακό του Χάρη και της Μαρίνας

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα αυτή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star.

