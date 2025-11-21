Η Ιωάννα Τούνη φτιάχνει μελομακάρονα για πρώτη φορά!

Δείτε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της influencer

Η Ιωάννα Τούνη δοκιμάζει να φτιάξει μελομακάρονα στο σπίτι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αφού αποφάσισε φέτος να δοκιμάσει να φτιάξει μελομακάρονα για πρώτη φορά στο σπίτι της.

Η γνωστή influencer - επιχειρηματίας μοιράστηκε βήμα–βήμα τη διαδικασία, προκαλώντας ενθουσιασμό στους followers της.

 Το σιρόπι… on camera

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε, φαίνεται ένα χέρι να ανακατεύει μια κατσαρόλα γεμάτη με ζεστό σιρόπι, στο οποίο επιπλέουν τα πορτοκάλιλα, ξυλάκια κανέλας και γαρίφαλα — η χαρακτηριστική μυρωδιά των Χριστουγέννων σε μία εικόνα.

 Το σιρόπι… on camera

Έτοιμα για ψήσιμο

Στη δεύτερη φωτογραφία, φαίνεται ένα ταψί με μικρές χρυσές μπαλίτσες ζύμης πάνω σε λαδόκολλα, ακριβώς πριν μπουν στον φούρνο. Άραγε η πρώτη της προσπάθεια θα πετύχει; Κανείς δεν ξέρει, καθώς η Ιωάννα δε μας έδειξε το αποτέλεσμα! 

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

 Έτοιμα για ψήσιμο τα μελομακάρονα
 

Οι followers της σχολίασαν πως το αποτέλεσμα φαίνεται πολλά υποσχόμενο — και τη ρώτησαν ήδη για τη συνταγή!

Τα τρία ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα που έγιναν talk of the town

Φυσικά, τα μελομακάρονα δεν ήταν η μόνη χριστουγεννιάτικη «πρεμιέρα» της φετινής σεζόν. Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι στο σπίτι της έχει στολίσει τρία ολόκληρα ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα, δημιουργώντας ένα από τα πιο girly και εντυπωσιακά festive settings που έχουμε δει φέτος.

Τα τρία ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα που έγιναν talk of the town

 

Ο στολισμός έγινε αμέσως viral και συζητήθηκε πολύ στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως «μόνο η Ιωάννα θα μπορούσε να το κάνει τόσο Instagram-perfect».

Χριστούγεννα με glam διάθεση

Με σπιτικά μελομακάρονα, ροζ δέντρα και άφθονο χριστουγεννιάτικο κέφι, η Ιωάννα δείχνει ότι οι γιορτές φέτος θα είναι λαμπερές, χουχουλιάρικες και όπως πάντα γεμάτες προσωπικό στιλ.

Τα τρία ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα που έγιναν talk of the town

