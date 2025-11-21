Τροχαίο με μηχανή στη Λεωφόρο Κηφισίας – Δύο τραυματίες

Πεζός φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 10:11 Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
21.11.25 , 09:54 Τουρκία: Αδιανόητη φάρσα σε 15χρονο κατέληξε στον θάνατό του
21.11.25 , 09:45 Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»
21.11.25 , 09:43 Aν ψάχνετε μεταχειρισμένο με εγγύηση διαβάστε αυτό
21.11.25 , 09:42 Φοίβος Στρουγγάρης: Η Νομική, το ιδιαίτερο στιλ & το Cash or Trash
21.11.25 , 09:36 Γλυκερία: Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της τραγουδίστριας στη σκηνή
21.11.25 , 09:28 Η Ιωάννα Τούνη φτιάχνει μελομακάρονα για πρώτη φορά!
21.11.25 , 09:11 Αντώνης Ρέμος: «Όταν γνώρισα την Υβόννη ξεκινούσε ένας Γολγοθάς»
21.11.25 , 09:08 Τροχαίο με μηχανή στη Λεωφόρο Κηφισίας – Δύο τραυματίες
21.11.25 , 09:05 Καιρός: Ασταμάτητες βροχές σε επτά περιοχές - Έρχονται τα πρώτα χιόνια
21.11.25 , 09:05 Ford: Πως κατάφερε να κάνει πιο προσιτά σε τιμές τα μοντέλα της
21.11.25 , 09:03 Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
21.11.25 , 08:31 Aυτοί είναι οι παίκτες που έβαλε στο ¨στόχαστρο" ο Μπαρτζώκας
21.11.25 , 08:20 Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 5: Ο Άρης μεθάει και προσβάλλει τη Ζέτα
21.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Noεμβρίου
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Τουρκία: Αδιανόητη φάρσα σε 15χρονο κατέληξε στον θάνατό του
Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»
Αντώνης Ρέμος: «Όταν γνώρισα την Υβόννη ξεκινούσε ένας Γολγοθάς»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Noεμβρίου
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Καιρός: Ασταμάτητες βροχές σε επτά περιοχές - Έρχονται τα πρώτα χιόνια
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τροχαίο με μηχανή στη λεωφόρο Κηφισίας, με δύο τραυματίες/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο με μηχανή σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος των Αμπελοκήπων, σήμερα το πρωί. 

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας πεζός, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Κηφισίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο. 

H μηχανή που ενεπλάκη στο τροχαίο/ screenshot από ΣΚΑΪ

H μηχανή που ενεπλάκη στο τροχαίο/ screenshot από ΣΚΑΪ

Ο αναβάτης της μηχανής επίσης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Για λίγη ώρα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
 |
ΠΕΖΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top