Τροχαίο με μηχανή στη Λεωφόρο Κηφισίας – Δύο τραυματίες

Τροχαίο με μηχανή σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος των Αμπελοκήπων, σήμερα το πρωί.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας πεζός, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Κηφισίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο.
H μηχανή που ενεπλάκη στο τροχαίο/ screenshot από ΣΚΑΪ
Ο αναβάτης της μηχανής επίσης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.
Για λίγη ώρα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας.