Aν ψάχνετε μεταχειρισμένο με εγγύηση διαβάστε αυτό

Tο Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές σε όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, για όλο τον Νοέμβριο, έτσι ώστε να κάνει ακόμα πιο εύκολη την αγορά του νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας.Αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, επωφελούμενοι από τα μοναδικά προνόμια που μόνο το Stock Center της Βελμάρ σας προσφέρει:

5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση

Και Γραπτή 5πλή Εγγύηση που περιλαμβάνει:

· Εγγύηση Καλής λειτουργίας

· Εγγύηση Πραγματικών χιλιομέτρων

· Εγγύηση Ατρακάριστου οχήματος

· Εγγύηση Καλύτερης τιμής

· Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι Ατρακάριστα, Ελληνικής Αγοράς, με πραγματικά χιλιόμετρα και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου!