Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 5: Ο Άρης μεθάει και προσβάλλει τη Ζέτα

Η Φαίη Ξυλά και ο Βασίλης Μίχας είναι η «Ζέτα» και ο «Κωστής», στη ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, που έρχεται σε επανάληψη στους τηλεοπτικούς μας δέκτες καθημερινά στις 15:40 στο Star.

Τι θα συμβεί στο σημερινό επεισόδιο;

Έρωτας Με Διαφορά: Τι θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζέτα έχει μια παράξενη εμπειρία στο πάρτι γενεθλίων, καθώς την περνούν για τη μητέρα του Κωστή. Ο Άρης βγάζει λόγο για τον αδικοχαμένο φίλο τους τον Χρόνη, τον αδερφό της Βάνας, που γιορτάζει. Έχοντας μεθύσει, προσβάλλει τη Ζέτα, βρίζει τον Κωστή και τελικά τσακώνεται μαζί του. Ο Κωστής φεύγει απ’ το πάρτι μαζί με τη Ζέτα.

Ο Άρης, από αντίδραση, προτείνει στη Στέλλα να μείνει στο δωμάτιο τού Κωστή και εκείνη το δέχεται με χαρά. Στη δουλειά, η Μπέτυ φλερτάρει με τον Άρη, αλλά ταυτόχρονα τον πρεσάρει. Η Μάρω ανοίγει το πακέτο με τον διακοσμητικό νάνο, που είχε παραγγείλει και τον βρίσκει σπασμένο.

Αγνοώντας ότι ο Κωστής τον έσπασε κατά λάθος, επισκέπτεται την Ιουλία, που της τους προμηθεύει από το διαδίκτυο. Εκείνη ζει με τον τεμπέλη γιο της τον Τάκη και ενώ είναι αποφασισμένη να της τα ψάλλει, καταλήγουν να γίνουν φίλες.

Η Ελβίρα πηγαίνει στο μπαρ για να ζητήσει από τον Κωστή να αφήσει ήσυχη την αδερφή της, χωρίς να ξέρει την εμμονή που έχει πάθει ο Χρήστος μαζί της…