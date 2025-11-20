Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 4: Ο Κωστής φεύγει από το σπίτι της Ζέτας

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Μίχα και τη Φαίη Ξυλά, έρχεται σε επανάληψη στους τηλεοπτικούς μας δέκτες καθημερινά στις 15:40 στο Star.
Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 3: Η Ζέτα συστήνει τον Κωστή στα παιδιά της
Ο Κωστής ζητάει από τον δεκαοκτάχρονο Ηλία που δουλεύει στο μπαρ να υποδυθεί το δεσμό της Πηνελόπης, ώστε να αποθαρρυνθούν ο Ερμής και οι υπόλοιποι που την παρενοχλούν.
Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 2: Η Ελβίρα προσπαθεί να εκθέσει τον Κωστή
Η Πηνελόπη, όμως, ερωτεύεται τον Ηλία και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Η Μάρω, έξαλλη που η Ζέτα επιτρέπει στον Κωστή να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, της προσάπτει ότι θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της οικογένειάς της.
Έτσι, η Ζέτα τσακώνεται με τον Κωστή και εκείνος φεύγει από το σπίτι, επισημαίνοντάς της ότι αφήνει τη Μάρω και τα παιδιά να μπαίνουν ανάμεσά τους. Ο Άρης χαίρεται που ο φίλος του λογικεύτηκε και ξαναγύρισε στο σπίτι, αλλά όχι για πολύ.
Η Ζέτα ανακαλύπτει ότι οι «εφιάλτες» του Μάρκου ήταν κόλπο των παιδιών της για να... ξεφορτωθούν τον Κωστή. Του ζητάει συγγνώμη και οι δυο τους τα ξαναβρίσκουν.
Ο Κωστής την καλεί στο πάρτι μιας φίλης του που κλείνει τα εικοσιένα της χρόνια. Η Ζέτα κολακεύεται, που ο Κωστής δείχνει τόσο ακομπλεξάριστος με τη διαφορά ηλικίας τους…
