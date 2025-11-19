Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 3: Η Ζέτα συστήνει τον Κωστή στα παιδιά της

Δείτε το τρίτο επεισόδιο σε επανάληψη, σήμερα στις 15:40, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 10:09 Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά – Ποιες ώρες θα λειτουργούν τα καταστήματα
19.11.25 , 10:01 Leapmotor B10: Έφτασε στην Ελλάδα σε τιμή-έκπληξη
19.11.25 , 09:54 Δείπνο Τραμπ στον Σαλμάν: To φόρεμα της Μελάνια, ο Ρονάλντο & ο Μασκ
19.11.25 , 09:51 Συναγερμός στην Ευρώπη: Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά
19.11.25 , 09:51 Ναταλία Αργυράκη: «Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει αρκετά για εμάς»
19.11.25 , 09:42 Γιώργος Δαράβαλης: Οι αισθητικές επεμβάσεις, η τέχνη και το Cash or Trash
19.11.25 , 09:34 Μπέττυ Μαγγίρα: Οι νέες δηλώσεις της παρουσιάστριας που θα συζητηθούν
19.11.25 , 09:22 Παπίλα για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Άρχισα να κλαίω και δεν ήξερα γιατί»
19.11.25 , 09:12 To καρφί του Σπανούλη: «Το πρόγραμμα δεν βγάζει νόημα»!
19.11.25 , 09:03 Αυτοί είναι οι πιο σέξι άνδρες στον πλανήτη!
19.11.25 , 08:56 Φάρμα: Η αποχώρηση και η τελική δεκάδα - Διαλύονται οι ομάδες!
19.11.25 , 08:41 Καιρός: Προβλήματα από τους κεραυνούς σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία
19.11.25 , 08:40 Ζενεβιέβ Μαζαρί για την έφηβη κόρη της: « Υπάρχουν εβδομάδες που δε μιλάει»
19.11.25 , 08:36 Disneyland: Οι τιμές, τα θεματικά πάρκα και όσα δεν πρέπει να χάσεις!
19.11.25 , 08:19 Ελλη Κοκκίνου: «Είμαι στη φάση του "αφήστε με ήσυχη". Θέλω τον χώρο μου»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Ζενεβιέβ Μαζαρί για την έφηβη κόρη της: « Υπάρχουν εβδομάδες που δε μιλάει»
Νέος Κόσμος: «Χτυπούσε τον 58χρονο και το χέρι του πήγαινε σαν κομπρεσέρ»
Δείπνο Τραμπ στον Σαλμάν: To φόρεμα της Μελάνια, ο Ρονάλντο & ο Μασκ
Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά στo δέντρο
Φάρμα: Η αποχώρηση και η τελική δεκάδα - Διαλύονται οι ομάδες!
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, έρχεται σε επανάληψη στους τηλεοπτικούς μας δέκτες καθημερινά στις 15:40 στο Star. Τι θα συμβεί στο σημερινό επεισόδιο; 

Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 2: Η Ελβίρα προσπαθεί να εκθέσει τον Κωστή

Έρωτας Με Διαφορά: Τι θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζέτα, προκειμένου να μην χάσει τον Κωστή, παίρνει την ριψοκίνδυνη απόφαση να τον συστήσει ανοιχτά στην οικογένειά της, ως σύντροφό της. Εκείνος δέχεται την πρόκληση, αφού είναι φανερά ερωτευμένος μαζί της. Φυσικά, η υποδοχή που του επιφυλάσσουν τα παιδιά και η Μάρω δεν είναι η καλύτερη.

Η Ζέτα, προκειμένου να μην χάσει τον Κωστή, παίρνει την ριψοκίνδυνη απόφαση να τον συστήσει ανοιχτά στην οικογένειά της, ως σύντροφό της

Η Ζέτα, προκειμένου να μην χάσει τον Κωστή, παίρνει την ριψοκίνδυνη απόφαση να τον συστήσει ανοιχτά στην οικογένειά της, ως σύντροφό της

Ο Άρης πιστεύει ότι γρήγορα ο φίλος του θα κουραστεί από αυτήν την κατάσταση κι θα χωρίσει με τη Ζέτα. Αλλά, κάνει λάθος. Ο Κωστής περνάει κάποια βράδια στο σπίτι της Ζέτας και αρχίζει να αναπτύσσει καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά.

Η Φαίη βρίσκει στο πρόσωπο του Δαμιανού, έναν απρόσμενο υποστηρικτή για να αγοράσει μαζί του το σπίτι των ονείρων της

Η Φαίη βρίσκει στο πρόσωπο του Δαμιανού, έναν απρόσμενο υποστηρικτή για να αγοράσει μαζί του το σπίτι των ονείρων της

Η Φαίη βρίσκει στο πρόσωπο του Δαμιανού, φίλου της και πελάτη στο ινστιτούτο αισθητικής, έναν απρόσμενο υποστηρικτή για να αγοράσει μαζί του το σπίτι των ονείρων της.

Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 1: Όταν η Ζέτα πρωτοσυνάντησε τον Κωστή

Η Πηνελόπη δέχεται παρενόχληση στο σχολείο από τον συμμαθητή της, τον Ερμή και ο Κωστής την υπερασπίζεται, παρά τις αντιρρήσεις της Ζέτας 

Η Πηνελόπη δέχεται παρενόχληση στο σχολείο από τον συμμαθητή της, τον Ερμή και ο Κωστής την υπερασπίζεται, παρά τις αντιρρήσεις της Ζέτας 

Η Πηνελόπη δέχεται παρενόχληση στο σχολείο από τον συμμαθητή της, τον Ερμή. Ο Κωστής θέλει να την υπερασπιστεί, παρά τις αντιρρήσεις της Ζέτας και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, μεταξύ τους…

 

Δες τα επεισόδια της σειράς Έρωτας Με Διαφορά on demand

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
 |
ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top