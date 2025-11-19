Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 3: Η Ζέτα συστήνει τον Κωστή στα παιδιά της

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, έρχεται σε επανάληψη στους τηλεοπτικούς μας δέκτες καθημερινά στις 15:40 στο Star. Τι θα συμβεί στο σημερινό επεισόδιο;

Έρωτας Με Διαφορά: Τι θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζέτα, προκειμένου να μην χάσει τον Κωστή, παίρνει την ριψοκίνδυνη απόφαση να τον συστήσει ανοιχτά στην οικογένειά της, ως σύντροφό της. Εκείνος δέχεται την πρόκληση, αφού είναι φανερά ερωτευμένος μαζί της. Φυσικά, η υποδοχή που του επιφυλάσσουν τα παιδιά και η Μάρω δεν είναι η καλύτερη.

Ο Άρης πιστεύει ότι γρήγορα ο φίλος του θα κουραστεί από αυτήν την κατάσταση κι θα χωρίσει με τη Ζέτα. Αλλά, κάνει λάθος. Ο Κωστής περνάει κάποια βράδια στο σπίτι της Ζέτας και αρχίζει να αναπτύσσει καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά.

Η Φαίη βρίσκει στο πρόσωπο του Δαμιανού, φίλου της και πελάτη στο ινστιτούτο αισθητικής, έναν απρόσμενο υποστηρικτή για να αγοράσει μαζί του το σπίτι των ονείρων της.

Η Πηνελόπη δέχεται παρενόχληση στο σχολείο από τον συμμαθητή της, τον Ερμή. Ο Κωστής θέλει να την υπερασπιστεί, παρά τις αντιρρήσεις της Ζέτας και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, μεταξύ τους…